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Aktüel

Bir çift evlerinin banyosunda ölü bulundu

Gümüşhane'de karı koca, evlerinin banyosunda ölü bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-08-27 21:38:00 -
Bir çift evlerinin banyosunda ölü bulundu

Gümüşhane'de karı kocanın, evlerinin banyosunda ölü bulunduğu bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, Torul ilçesinin Dağdibi köyünde ikamet eden Kemal (71) ve eşi Emine Ersoy'dan (72) haber alamayan yakınları, şüphe üzerine çiftin yaşadığı köydeki evlerine geldi.

Eve giren yakınları, çifti evin banyosunda hareketsiz şekilde buldu.

Olay yerine çağırılan 112 Acil Servis ekiplerinin yaşamlarını yitirdiklerini tespit etmesinin ardından karı kocanın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Yaşlı çiftin banyoda kullandıkları tüplü şofben nedeniyle zehirlendikleri değerlendiriliyor.

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