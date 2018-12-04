Bir bu eksikti demeyin!

Sağlık diye diye ağız tadımızdan olduk! Fakat n'apalım, sağlığımız için doğru bildiklerimiz eğer yanlış ise onları bir kenara koymakta fayda var.

Mesela sabah kahvaltısında yediklerimizden simit, poğaça, börek..

Hafta içi okula/işe yetişmek için pratik bir şekilde yapabilmek için, hafta sonu kahvaltılarında da sıcak sıcak kahvaltılarımıza bunları alırken meğer kendimize zarar verdiğimizin farkında bile değilmişiz!.

Pratik bir atıştırmalık gibi gözükse de her gün özellikle sabah erkenden okula giden çocuklarımızı hemen hemen her gün okulda simit poğaça yedirerek kendi ellerimizle tehlikeye atıyoruz.

Hemen belirtelim de meraktan kurtulun. Çünki siz de biliyorsunuz, devlet de sık sık duyurular yaparak sakınmamızı öğütlüyor. Tuz ve şeker sağlığın düşmanları. Her ikisi de rafine..Buna bir üçüncüsü "un" ekleniyor. O da "rafine".. Rafine ne demek, sanayicisi tarafından işlemden geçirilmiş ürün demek. Bir anlamda aslından başka bir ürüne dönüşmüş demek.

Rafine kelimesini daha çok "petrol rafinerisi" terimiyle biliriz. Petrol, yeraltından doğal haliyle simsiyah çıkan madde, rafineride işlenerek, aslıyla hiç benzerliği bulunmayan, benzinden, uçak benzininden, asfalttan, plastik hammadelerine varıncaya kadar farklı ürünlere dönüştürülüyor.

Devrimizde "üç beyaz"ın başında da bu geliyor. Rafine şeker, tuz ve un bu sebeple insan sağlığını tehdit ediyor. Şeker artık "mısır şurubu" denen bir tür laboratuvar ürününe dönüştü. Üstelik sigara gibi alışkanlık yapıyor.

Kılık değiştirip börek, poğaça ya da simit olup mis gibi kokarak soframıza konduğunda veya elimize aldığımızda ağzımız sulanıyor.

Gel gelelim her imrendiğimiz, hayrımıza değil. Bu üç dost bildiğimiz, üç düşman silâhşör haline dönüştü.

Bereket anında öldürmüyor, yataklara düşürmüyorlar diye neredeyse sevineceğiz.

Oysa usul usul sağlığımızı ona bağlı olarak da şu fani dünyadaki ömrümüzü kemiriyorlar.

Bundan kaçmak mümkün değil!. Mümkün! Ancak iradenizle mümkün!

Bakın karbonhidratlar ve şekerlerle yapılmış yiyecekler önce beynimizi etkiliyor.

Beynimiz şekerli ve karbonhidrat ihtiva eden yiyeceklerle bedeni yağ depolamaya yönlendiriyor. Zavallı çocuklarımız ağız tadlarına bizim teşvikimizle yenik düşüp şekerlemelerden simite poğaçaya kadar ne kadar karbonhidratlı ürün varsa saldırarak yiyorlar. Bedenleri onları hızla yağa, üstelik organlardaki yağa dönüştürüyor. Böylece sabahları tüketilen simit/poğaça ve börekler çocuk vücudunun ihtiyacı olan yağ oranını katlayarak depoluyor. Bunu bir yılda alınması gereken yağı, altı ay içinde depolayarak yapıyor.

Sanki çocuklar için böyle de yetişkinler için farklı mı.. Her vücut için aynı durum söz konusu.. Eğer bunları piyasadan hazır alıp yiyorsanız "katkı maddeleri"ni de eklemelisiniz tehlikeler dizisine..

-Ek olarak karbonhidrat yüklenmesi kan şekerini hızla yükseltir.

-Sabah ihtiyacınız olan sağlıklı protein, yağı bu yüzden alamaz, okulda iş yerinde yorgunluk ve halsizlik hisseder gergin olursunuz. Öğlen olsa da tıkınsam derdine düşersiniz. Açlık hissedersiniz.

-Bu sabah atıştırdığınız üçlü sizi şeker hastalığına sürükleyecektir.

-Bitmedi bağışıklık sistemini olumsuz etkileyecektir.

-Midede yanma başlar, sık sık kabızlıktan dert yanmaya başlarsınız..

İşte size sağlıklı bir kahvaltı tabağı

Sağlıklı bir kahvaltı tabağı nasıl olur sorusuna cevap olarak bir örnek verelim. Tabakta gördüğünüz gıdalar yanında hiç ekmek yemeden doymanıza vesile olabilir. Haşlanmış yumurta iki adet. 3 olsa ne lazım gelir? Olabilir. Ama her şeyin ifratından kaçınmakta yarar var.

Yine bu tabağa bol yeşillik ilave edebilirsiniz. Ekmeksiz doymam derseniz, 1 dilim çavdar veya tam kepekli ekmek yiyebilirsiniz. Glutensiz besleniyorsanız, ekmek yerine haşlanmış karabuğday veya glutensiz ekmek tercih edebilirsiniz. Ceviz yerine, badem, fıstık veya fındık olabilir. Kuru yemişlerin tok tutucu özelliği var. Ayrıca çocukların zihnini açar.