Bir başarı daha! Piyade SİHA DOĞAN göreve hazır

DOĞAN, 2 eksen stabilize hareket kabiliyetine sahip bir pedestal üzerine yerleştirilmiş 5.56 milimetre otomatik piyade tüfeğiyle entegre savunma ve caydırma platformu olarak geliştirildi. SİHA, üzerindeki kameradan alınan görüntüleri işleyerek tespit edip tanımladığı hedefe odaklanabiliyor. Tercih ve ihtiyaca bağlı olarak 100 ila 200 mermi mühimmat da taşıyabiliyor. DOĞAN, tekli ya da seri atış modlarıyla öne çıkıyor. Hedefi yüksek isabet oranıyla doğrudan vurmak yahut baskı ateşi altına almak üzere tasarlanan SİHA’yı etkisiz hale getirmek zor. atış testleri devam ediyor DASAL Havacılık Teknolojileri Proje Yöneticisi Caner Yüksel, DOĞAN’ı güvenlik güçlerinin yaralanma ve ölüm olaylarına karşı korumak amacıyla geliştirdiklerini belirtti. Yüksel, “SİHA’nın deneme uçuşları, atış testleri devam ediyor” dedi.