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Aktüel Bir asır sonra kardeşiz! Anzak torunlarından dünyaya barış mesajı
Aktüel

Bir asır sonra kardeşiz! Anzak torunlarından dünyaya barış mesajı

Çanakkale Kara Savaşları'nın 107. yılı dolayısıyla Gelibolu Yarımadası'na gelen ve duygusal anlar yaşayan Avustralyalılar dünyaya barış mesajı verdi.

Yeniakit Publisher
2022-04-24 17:56:00 -
Bir asır sonra kardeşiz! Anzak torunlarından dünyaya barış mesajı

Tarihin en kanlı savaşlarına sahne olan yarımadaya Avustralya'dan gelen 12 kişilik grup, çatışmaların yaşandığı bölgeleri ve Anzak askerlerinin Şarapnel Vadisi'nde bulunan temsili mezarlarını da gezdi. Dedelerinin mezarının bulunduğu topraklarda duygusal anlar yaşayan Avustralyalılar, dünyaya barış çağrısında bulundu. Avustralya'nın Queensland eyaletinden gelen Michael O'Grady, büyük dedesinin Çanakkale'de savaştığını belirterek, “Buraya geldiğim için çok duygusal hissediyorum. Bir asır önce burada çok sayıda genç Avustralyalı ve Türk hayatını kaybetti. Bugün iki ülke halkı kardeş. Bu kardeşlik dünyaya mesaj olmalı” dedi. Çanakkale'de büyük amcasını kaybeden Craig Roach da savaşta herkesin bir şeyler kaybettiğini belirterek, “Savaşın kazananı barışın kaybedeni olmaz” dedi.

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