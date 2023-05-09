Bios Life Yönetim Kurulu Başkanı Remzi Aytekin: Kentsel dönüşüm bizim için Kurumsal Sosyal Sorumluluk projesidir

Programda açıklamada bulunan Remzi Aytekin : “Orta Doğu Sitesi Kentsel Dönüşüm Projesi” hakkında sizlere bazı bilgileri paylaşmak istiyoruz. Kentsel dönüşüm çalışmalarında yerindelik, gönüllülük ve hızlılık ilkeleri ile hareket edilmektedir. Bizlerde bu ilkeler doğrultusunda projenin bizzat yerinde bulunarak sizlerin gönüllü katılımları ile süreci hızlıca başlatmak istiyoruz.6 Şubat depremleri ve bilim insanlarımız tarafından dile getirilen olası Marmara deprem tahminleri İstanbul da Kentsel Dönüşüm Projelerini çok önemli hale getirmiştir. Bu çok önemli projede site sakinlerimizin sağlam ve güvenli bir yaşam alanında bulunmaları deprem riskine karşı alınabilecek en acil ve önemli önlemlerden biridir.

Sağlam Yapı Güçlü Marka sloganıyla Bios Life olarak Bios Yapı ve Aytek Yapı kalite ve güvencesi, sizlerin teveccühleri ile kentsel dönüşüm gerçekleştireceğiz. Avrupa da aldığımız tasarım ödüllerimiz alanında deneyimli mühendislerimiz ve bilim insanlarımızla “Orta Doğu Sitesi Kentsel Dönüşüm Projesi” ni hayata geçireceğiz şeklinde konuştu.

İstanbul da 300 bin bina birimi riskli

Çevre , Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı verilerine göre İstanbul’da 1miyon300 bin binada 6.5 milyon bağımsız birim bulunuyor. Riskli olarak tespit edilen 1 milyon 500 bin bağımsız birimden 300 bin bağımsız birimin ise acilen dönüştürülmesi gerekiyor.

İstanbul’da 39 ilçede 695 bin konutun dönüşüm çalışması tamamlandı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

39 ilçede 188 farklı alanda kentsel dönüşüm çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda 93 bin konutun dönüşümü sahada devam ediyor.

2022 yılında kentsel dönüşüm kapsamında 19 bin riskli yapı yıkıldı, 164 bin bağımsız birim yapıldı.

Bu veriler bize göstermektedir ki kentsel dönüşüm projesi acil ve önemli bir projedir.

Site sakinlerimizin can ve mal güvenliğini sağlamak açısından bu proje bizim için hayati derecede önemli bir projedir. Bizler 6 Şubat depremi ile 11 ilde değil 81 ilde maddi ve manevi sarsıldık. Bu acılara mahal vermemek için Kentsel Dönüşüm Projesi Bios Life , Bios Yapı ve Aytek Yapı markalarımızın en başta kurumsal sosyal sorumluluk projesidir.

Bizler bu sorumluluk bilinci ile işlerimizi gerçekleştirdik ve dünyada ödüller aldık. Kentsel dönüşüm projesi ile bizim en büyük ödülümüz site sakinleri ve tüm vatandaşlarımızın sağlam ve güvenli yapılarda yaşamlarını sağlıklı, mutlu ve huzurlu hale getirmektir. Konuyla ilgili tüm teknik ve bilimsel koordinasyonu ekip arkadaşlarımız yürütecekler bende Yönetim Kurulu Başkanı olarak bizzat takipçisi olacağım. Şimdi sizlere bazı başlıları paylaşmak istiyorum. Bu bilgiler sizin karar verirken can ve mal güvenliğiniz için çok önemlidir. Faydalı olmasını diler, hepinize en içten saygılarımı sunarım.

Depremden ders çıkararak biz işimize temelden başlıyoruz

Depremleri bilim kurulumuz inceledi ve depremde yıkıma neden olan ne varsa biz onun tedbirini alıyoruz. Deprem bölgesini ziyaret ederek yerinden incelemelerde bulunduk. Zemin sıvılaşması, perde beton, beton kodu, demir örme şekli, cepheler, kolon sistemleri, çimento döküm süreci , statik ve bir çok alanda deprem bölgesinde gerçekleşen yıkımların denenlerini inceledik. Bu incelemelerimizi alanında deneyimli mimar ,mühendis ve yerbilimcilerimiz ile değerlendirme yaparak kentsel dönüşüm yapım süreci planlandı.

Bios Life olarak Bios Yapı ve Aytek Yapı ile A sınıfı Müteahhidiz

A Grubu Müteahhitlik Belgesi Nedir ?

Yapı işleri müteahhitlerinin sınıflandırılması ve kayıtların tutulması hakkında yönetmelik ile Çevre, Şehircilik ve İklim bakanlığı müteahhitleri sınıflara ayırmıştır. Yapılan sınıflandırma ile müteahhitler A’dan H’a kadar 14 farklı kalıcı gruba ayrılmıştır. Bu grupların içerisinde en üst grup “A Grubu” oluştururken “H Grubu” ise başlangıç seviyesi müteahhitlik grubunu oluşturmaktadır. A’da H’a kadar yapılan sınıflandırma ile müteahhitlerin üretebilecekleri yapı miktarlarına sınırlamalar getirilmiştir.

A Grubu Müteahhitlik Belgesi İçin Başvuru şartları nelerdir?

A grubu müteahhitlik belgesi alabilmek için isteklilerin sağlaması gereken bir takım şartlar bulunmaktadır. Bu şartlar

Mesleki Şartlar (İş deneyim)

Teknik yeterlikler (İş gücü – Personel)

Ekonomik şartlar (Finansal güç – Banka imkanları)

Mali yeterlikler (Olumlu mali tablo bilgileri)

Başlıklarından oluşmaktadır. Bu başlıkların hepsini karşılama gücüne sahip Bios Life olarak Bios Yapı ve Aytek Yapı ile A sınıfı Müteahhitlik belgesine sahiptir.

Finansal güç çok önemlidir . Şeffaf bir şekilde paylaşabiliriz

A sınıfı müteahhitlik belgemiz ile Kamu Kuruluşlarınca inşaat yapma yetkinliğimiz resmen tescillenmiştir. İstenmesi durumunda finansal gücümüzü mali tablolarımızla mali müşavirlerimiz ve mali sorumlularımız bilgi ve belgeleri paylaşabilirler.

Kentsel Dönüşüm Projelerinde Deneyimliyiz.

Kentsel dönüşüm projelerimiz ile yeniden yaşam alanları inşa ediyoruz .Dördüncü Kentsel Dönüşüm Projemiz olarak Ortadoğu Sitesini inşa etmeyi planlıyoruz.Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz sözünde vurgulandığı gibi uluslararası ödüller alan projelerimiz ile yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır.

Marka Proje Konsepti ile maliklerin mülkü değerlenecek

İstanbul havalimanına 37 KM ve Halkalı -Sivas hızlı tren hattı ile deniz, kara ve hava ulaşım olanakları, 5 km alanda 10 civarında AVM , Küçükçekmece Gölüne 10 KM, Marmara Denizine 12 KM mesafe , E5 ve TEM yolları yakın, tüm toplu ulaşım olanakları ve kentsel dönüşüm ile güçlü bir marka olacak . Orta doğu sitesi yenilenen yüzü ile 3 kat değerlenecek.

Hukukilik vazgeçilmezimiz

Söz uçar yazı kalır. Biz tüm sözleşmelerimizi Avukatlarımız ve noter aracılığı ve Mülk sahiplerimizin avukatları mutabakatı ile gerçekleştiriyoruz.

Yaşam Alanları imar ve inşa ediyoruz

Sosyal Alanlar ile çocuklar, gençler ve kadınlar özel alanlarda sağlık,spor ,SPA ve sauna olanaklarından yararlanacak.

Çevre Dostu bir Yaşam Tasarımı

Solar enerji ile ortak giderler düşecek ve güneş enerji sistemi ile ortak alanlar ve mutfaklar yeşil dönüşüm yaşayacak. Elektrik sistemleri ile mutfakta işler kolaylaşacak. Çevre dostu projemiz gerçekleşecek.

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projemiz

Kentsel Dönüşüm Projesi bizim için en başta kurumsal sosyal sorumluluk projesidir. Bu projeler can ve mal güvenliği açısından önemli hale gelmiştir. Bizler de yönetimimiz ile sektörde öncelikle bu projelere odaklanma kararı aldık. İnsanlarımızın sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir yaşama kavuşmaları bizlerin en büyük önceliğidir.Hep birlikte kentsel dönüşümle hem önlem hem modern bir yapılara kavuşarak hep birlikte mutlu bir yaşam tasarımı geliştirmek istiyoruz.

Site sakinleri : Biz acil kentsel dönüşüme başlamak istiyoruz.

Kentsel Dönüşüm Projesi hakkında soru cevap kısmında site sakinleri projeyle ilgili sorular sorduktan sonra acil kentsel dönüşüm olması gerektiği konusunda mutabakat sağlandı.