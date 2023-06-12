Binlerce yıl önce dikilmişti! Fransa'da beklenmedik çıkış, şaşırtan olay: 'Gizemli' taşlar yıkıldı

7 bin yıl önce dikilmişti: 'Gizemli' taşlar yapı market için yıkıldı

Arkeolog Christian Obeltz, Fransa'nın kuzeybatısındaki Carnac'ta bulunan yaklaşık 40 dikili taşın "Mr. Bricolage" isimli yapı market inşaatı için yıkıldığını söyledi.

Fransa'nın kuzeybatısındaki Carnac'taki arkeolojik bir alanda bulunan ve 7 bin yıl önce dikildiği tahmin edilen yaklaşık 40 taş yapı market inşası için yıkıldı.

France 24 haber sitesinin aktardığına göre, boyları 50 ila 100 santimetre arasında değişen ve Avrupa'nın en geniş ve en gizemli turistik alanlardan biri olarak kabul edilen taşların yıkıldığını, bölgede yaşayan arkeolog Christian Obeltz duyurdu. Obeltz, "Alan yok edildi" dedi.

BELEDİYE BAŞKANI: HER ŞEY YASALARA UYGUN YAPILDI

Ouest-France gazetesi taşların yıkılmasının ardından ortaya çıkan boşluğun görüntülerini yayınlarken, arkeolog Obeltz bölgedeki 39 dikili taşın kaybolduğunu söyledi. Obeltz, 2010 yılında bölgeye yakın taşlar üzerinde yapılan karbon tarihleme işleminin sonuçlarına dayanarak taşların 7 bin yıllık olduğu bilgisini de paylaştı.

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Taşların bulunduğu bölgeye Ağustos 2022'de belediye tarafından inşaat izni verilmişti. Halihazırda bölgede "Mr. Bricolage" isimli yapı market inşa ediliyor. Öte yandan, AFP haber ajansına konuşan Belediye Başkanı Olivier Lepick, 'her şeyin yasalara uygun yapıldığını' söyledi ve inşaat süreci başlamadan önce yapılan kontroller sırasında bulunan nesnelerin 'düşük arkeolojik değeri' olduğu iddiasında bulundu. Lepick arazinin korunan bir alanda olmadığını, ticari kullanım için tahsis edildiğini de söyledi.

'DİKİLİ TAŞ OLUP OLMADIĞINI ANLAMAK İÇİN ARKEOLOJİK KAZI YAPILMADI'

Kültürel anıtların korunmasından sorumlu Brittany Kültür İşleri Bölge Ofisi de konunun büyütülmemesi gerektiğini ifade ederek, "Kalıntıların belirsiz ve her halükarda önemli olmayan karakteri göz önüne alındığında, kontrollerle ortaya çıktığı gibi, arkeolojik değere sahip bir alana verilen hasar tespit edilmedi" dedi. Arkeolog Obeltz ise yerel yetkililerin düzgün bir şekilde araştırma yapmadığını ileri sürerek, "Taşların dikili taş olup olmadığını anlamak için arkeolojik kazı yapılmadı” ifadelerini kullandı.