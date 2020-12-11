  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Bingöl'de uçuruma yuvarlanan gebe inek kurtarıldı
Aktüel

Bingöl'de uçuruma yuvarlanan gebe inek kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-11 11:54:44 -
Bingöl'de uçuruma yuvarlanan gebe inek kurtarıldı

BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Sancak beldesinde uçuruma düşen 8 aylık gebe inek, AKUT ekiplerince çıkarıldı.

Merkeze bağlı Sancak beldesi Yazgülü köyünde yaşayan Yunus Banbaki'ye ait 8 aylık gebe ineğin 150 metrelik uçurumdan yuvarlandığı ve kurtarılması için AKUT Bingöl birimine ihbar yapıldı.

Bunun üzerine yola çıkan 5 kişilik AKUT ekibi, 2 saat süren zorlu çalışma sonucu ineği bulunduğu yerden çıkararak, sahibine teslim etti.

AKUT Bingöl Birimi ekip lideri Ahmet Ateş, gazetecilere yaptığı açıklamada, yardıma muhtaç her canlıya yardım elini uzatmaya devam edeceklerini söyledi.

Köylülerin ısrarla hayvanın kesilmesi gerektiğini söylemesi üzerine hayvanın iki canlı olduğunu, bu isteklerinin yerine getirilemeyeceği iletilerek kurtarma faaliyetlerine başlattıklarını aktaran Ateş, şöyle konuştu:

"Gebe hayvanın hem ön bacaklarından hem de arka bacaklarından zarar verilmeyecek şekilde ipler geçirilerek ağaçtan oluşturulan calaska yardımıyla ayağa kaldırıldı. Hayvanın ayakları üzerinde duramaması üzerine kızağa yüklenerek olay yerinin sarp arazi olması ve köy tarafına doğru rampa çıkılamadığı için yaklaşık 8 kilometre güneyden geçen orman yoluna götürülmesi ve oradan da derneğimize ait römorka yüklenerek köye ulaştırılması kararlaştırıldı. Karlı ve kayalık bölgeler aşılarak inek, hedeflenen yola kızakla çekilerek götürüldü. Derneğimize ait araca bağlı olan römorka yüklenen hayvan sahibine teslim edildi."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
AB Zirvesi'nde kritik Türkiye kararı
Dünya

AB Zirvesi'nde kritik Türkiye kararı

Yunanistan'ın başını çektiği ve Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını isteyen tasarı AB Liderler Zirvesi'nde kabul edilmedi.
Yapay zeka casusluğu! Ülke duyurdu: İki diplomatı sınır dışı ettik
Dünya

Yapay zeka casusluğu! Ülke duyurdu: İki diplomatı sınır dışı ettik

Hollanda Güvenlik ve İstihbarat Dairesi, casusluk suçlamasıyla iki Rus diplomatını sınır dışı etti.

Kritik davada bilirkişi olan profesör tavana asılı halde bulundu
Gündem

Kritik davada bilirkişi olan profesör tavana asılı halde bulundu

Şule Çet davasında bilirkişi olarak yer alan Prof. Dr. Mustafa Ender Taner, evinde tavana iple asılı halde ölü bulundu.
Satılık 2018 model Fiat Fiorino
Satılık 2018 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay