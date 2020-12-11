Bingöl'de uçuruma yuvarlanan gebe inek kurtarıldı

BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Sancak beldesinde uçuruma düşen 8 aylık gebe inek, AKUT ekiplerince çıkarıldı.

Merkeze bağlı Sancak beldesi Yazgülü köyünde yaşayan Yunus Banbaki'ye ait 8 aylık gebe ineğin 150 metrelik uçurumdan yuvarlandığı ve kurtarılması için AKUT Bingöl birimine ihbar yapıldı.

Bunun üzerine yola çıkan 5 kişilik AKUT ekibi, 2 saat süren zorlu çalışma sonucu ineği bulunduğu yerden çıkararak, sahibine teslim etti.

AKUT Bingöl Birimi ekip lideri Ahmet Ateş, gazetecilere yaptığı açıklamada, yardıma muhtaç her canlıya yardım elini uzatmaya devam edeceklerini söyledi.

Köylülerin ısrarla hayvanın kesilmesi gerektiğini söylemesi üzerine hayvanın iki canlı olduğunu, bu isteklerinin yerine getirilemeyeceği iletilerek kurtarma faaliyetlerine başlattıklarını aktaran Ateş, şöyle konuştu:

"Gebe hayvanın hem ön bacaklarından hem de arka bacaklarından zarar verilmeyecek şekilde ipler geçirilerek ağaçtan oluşturulan calaska yardımıyla ayağa kaldırıldı. Hayvanın ayakları üzerinde duramaması üzerine kızağa yüklenerek olay yerinin sarp arazi olması ve köy tarafına doğru rampa çıkılamadığı için yaklaşık 8 kilometre güneyden geçen orman yoluna götürülmesi ve oradan da derneğimize ait römorka yüklenerek köye ulaştırılması kararlaştırıldı. Karlı ve kayalık bölgeler aşılarak inek, hedeflenen yola kızakla çekilerek götürüldü. Derneğimize ait araca bağlı olan römorka yüklenen hayvan sahibine teslim edildi."