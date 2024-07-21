Bingöl’de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Alınan bilgilere göre yangın, Genç ilçesine bağlı Doğança köyündeki ormanlık alanda çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı ormanlık alanın yandığı gören yöre sakinleri, durumu Orman İşletme İl Müdürlüğü ve Jandarma ekiplerine bildirdi. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Ormanlık alandaki yangın 4 arazöz, 3 iş makinası, 2 ilk müdahale aracı, 40 personel, jandarma ekipleri, Genç Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, İl Özel İdaresi ve vatandaşların da desteğiyle güçlükle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının titizlikle devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: AA