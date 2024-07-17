  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Yaz tatili ne zaman bitiyor? Okullar ne zaman açılıyor

Türkiye'ye fabrika kuracaklardı! Otomobil deviyle ilgili beklenmedik İspanya iddiası

Yer bu kez Van: Bakan Uraloğlu açıkladı: Karayolları enerjisini güneşten alıyor!

İzmir’in göbeğinde iki genç hayatını kaybetmişti Elektrik akımı faciasında gözler bilirkişi raporunda

Katırcı öldürüldü! Beşar Esad'a şok

Cephede bir kış daha mümkün mü? ABD ve İngiltere'nin Ukrayna ısrarı

Eski bakan emeklilere gündeme oturacak müjdeyi verdi: Erdoğan salı ya da çarşamba sabahı duyuracak

Alın listenizi başınıza çalın! Haydutların arasına Türkiye'yi de aldılar

FETÖ 15 Temmuz'da başarılı olsaydı neler yaşanacaktı? Ahmet Hakan'dan, çok konuşulacak "Ekrem" iddiası

25 kat daha pahalıydı! CHP Faşizmi mahkemeden döndü
Gündem Bingölde 8 yaşındaki çocuk dehşeti yaşadı: Bana baktı sonra gelip ısırdı
Gündem

Bingölde 8 yaşındaki çocuk dehşeti yaşadı: Bana baktı sonra gelip ısırdı

Yeniakit Publisher
2024-07-17 16:31:00 -
Bingölde 8 yaşındaki çocuk dehşeti yaşadı: Bana baktı sonra gelip ısırdı

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde başıboş köpekler, 8 yaşındaki Miraç Aksoy’a saldırdı. Baldırından yaralanan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Alınan bilgilere göre olay, Karlıova ilçesi Turgut Özel Mahallesi’nde meydana geldi. Dün akşam saat 18.00 sıralarında evine yakın bir noktada arkadaşlarıyla oynanan Miraç Aksoy, bir grup başıboş köpekle karşılaştı. Köpeklerden biri 8 yaşındaki Miraç’a saldırarak baldırından yaraladı. Çevredeki vatandaşların ve ailesinin görmesiyle Miraç, Karlıova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavisi yapılan Miraç, ailesiyle birlikte eve götürüldü.

Olay anını anlattı

Yaşadığı olayı anlatan Miraç Aksoy, ’’Oyun oynuyorduk, inşaatın oraya gittik. Köpek oradaydı ve bana baktı, ısırdı. Ablam bağırdı, ablamın üstüne düştüm ben. Ondan sonra bir tane abi geldi, annem geldi ve beni hastaneye götürdüler. İlaç verdiler, iğne vurdular” dedi.

Yetkililerin bu duruma çözüm bulmasını istediklerini belirten amca Yakup Aksoy ise ’’Dün akşam saat 18.00 sıralarında ben yoktum burada köydeydim, yeğenime köpekler saldırmış başıboş köpekler. Bir an önce bunlara bir çözüm bulunmasını istiyoruz. Çocuklar korkusundan evden dışarı çıkamıyorlar artık. Uzaklarda yakalasaydı allah bilir başına ne gelirdi? Yetkililerin bunlara bir çözüm bulmasını istiyoruz” şeklinde konuştu.

Köpekten kaçarken canından oldu
Köpekten kaçarken canından oldu

Yerel

Köpekten kaçarken canından oldu
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Köpeklerin öldürdüğü 10 yaşındaki çocuğun ailesine nispet yapar gibi görüntü paylaştılar!
Köpeklerin öldürdüğü 10 yaşındaki çocuğun ailesine nispet yapar gibi görüntü paylaştılar!

Sosyal Medya

Köpeklerin öldürdüğü 10 yaşındaki çocuğun ailesine nispet yapar gibi görüntü paylaştılar!

Bunların vay hâllerine! O gün, eline iyi kâğıt geçince kuyruğunu sallayan poker oynayan köpek misali sağda solda coşuyorlardı
Bunların vay hâllerine! O gün, eline iyi kâğıt geçince kuyruğunu sallayan poker oynayan köpek misali sağda solda coşuyorlardı

Medya

Bunların vay hâllerine! O gün, eline iyi kâğıt geçince kuyruğunu sallayan poker oynayan köpek misali sağda solda coşuyorlardı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23