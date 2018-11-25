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Bingöl'de 5 dakikalık dolu yağışı, hayatı felç etti

Bingöl'de sağanak yağmur sonrası meydana gelen şiddetli dolu yağışı, araçlarda ve evlerde hasara yol açtı.

25 Kasım 2018 Pazar 18:17
Bingöl'de 5 dakikalık dolu yağışı, hayatı felç etti

Bingöl'de şiddetli yağmurun ardından dolu yağışı etki oldu. 5 dakika süren dolu yağışı, hasara yol açtı.

Akşam saatlerinde etkili olan yağmur, yerini doluya bıraktı. 5 dakika kadar süren dolu yağışı nedeniyle birçok işyerinde hasar meydana geldi. Yağış nedeniyle caddeler suyla dolarken, Recep Tayyip Erdoğan Mahallesi'nde, bir işyerinin önündeki demir profiller de zarar gördü. İşletme sahibi Mustafa Artan, dolu yağışından dolayı işletmesinin önündeki demir profillerin, kaynaklyerlerinden kırıldığını belirterek, "Yaklaşık 5-6 dakika dolu yağışı devam etti. Demir profillerimizi bile yerinden çıkaran bir şiddetle yağarak maddi hasara yol açtı. Hava durumunda da bildirilmişti ama bu kadar şiddetli olacağını düşünmüyorduk. Demir profilleri kaynak yerinden söküp yıkacağını hiç tahmin etmiyorduk. Çok şükür yaralanan olmadı. Cana geleceğine mala gelsin. Bu duruma da şükrediyoruz" dedi.

Haber Tarihi: 25 Kasım 2018 Pazar 18:17
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