Bingöl Özel Harekat Müdürlüğündeki patlama neden oldu? Bingöl'deki patlamada şehit var mı?
Bingöl Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde anti-tank eğitimi sırasında patlama mı oldu? Bingöl Özel Harekat Şube Müdürlüğü'ndeki patlamada şehit polis var mı? Bingöl Özel Harekat Müdürlüğü patlamanın nedeni ne?
Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada, saat 13.30 sıralarında Kaleönü Mahallesi'nde bulunan Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde eğitim bürosundan, eğitim alanına mühimmat (anti tank) sevkiyatı sırasında bir patlama yaşandığı ve patlamada ağır yaralanan 2 özel harekat polisinin Bingöl Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındığı belirtildi.
Bingöl'deki patlamada şehit var mı?
Bingöl'den gelen son dakika haberine göre Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde eğitim alanına mühimmat sevkiyatı sırasında yaşanan patlamada ağır yaralanan 2 polis memuru şehit oldu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bingöl'de yaşanan olay sonrası yaptığı açıklamada, "Bingöl Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde anti-tank eğitimi sırasında meydana gelen patlamada 2 Kahraman Özel Harekat Polisimiz, ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Rabbim Kahraman Polislerimize tez zamanda şifa versin inşallah." dedi.