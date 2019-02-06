Binali Yıldırım'ın, Çipras'ı kabulü TBMM Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ı kabulünde, iki ülke arasındaki dostluk ve iş birliğinin önemine vurgu yapıldı

İSTANBUL (AA) - TBMM Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ı kabulünde, iki ülke arasındaki dostluk ve iş birliğinin önemine vurgu yapıldı. TBMM kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede karşılıklı olarak Başbakanlık dönemindeki tecrübeler paylaşılırken, iki ülke arasındaki dostluk ve iş birliğinin de önemi vurgulandı. Baş başa 40 dakika süren görüşmenin ardından Yıldırım ve Çipras, Dolmabahçe Sarayını gezmişti.



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