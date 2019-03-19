Binali Yıldırım’dan seçim vaadi: ’Mahalle maçları geri geliyor’

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, İstanbul’un 961 mahallesinde ‘Mahalle Maçı’ ruhunu canlandıracak.

Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi futbolcularından biri olarak gösterilen Arjantinli futbolcu Diego Maradona’yı keşfeden isim, mahallede futbol oynayanları izleyen Francis Cornejo oldu. Conejo, Maradona’yı mahallenin kulübüne kaydettirdi. Maradona sonrasında Los Cebollitas’a, ordan da Argentinos Juniros’a geçti. Mahalle maçları ile keşfedilen Maradona dünyanın kimilerine göre Pele ile birlikte en efsane futbolcularından biri oldu.

1970 Dünya Kupası’nı kazanan Brezilya Milli Takımı’nın formasını giyen Jairzinho, Rio de Janeiro’da mahalle maçlarını seyrederken keşfettiği Ronaldo’yu Cruzeiro altyapısına kazandırdı. 1994 Dünya Kupası’nda Brezilya’nın kadrosunda yer alan Ronaldo, sonrasında futbol tarihinin en önemli golcülerinden biri oldu.

İşte futbolda bu kadar efsane isimlerin ortaya çıkmasını sağlayan mahalle maçları Türk insanı için de geçmiş yıllarda çok önemli bir fenomendi. Orta yaşlardaki İstanbullular hatırlar. Şehrin dört bir yanındaki ’top sahalarında’ İstanbul’un mahalleleri birbirleriyle karşı karşıya gelir, o gün ilçenin yaşadığı coşku bir başka olurdu. Mahalle maçları ruhunu geri getirmek için AK Parti ve Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Belediye Başkanlığı döneminde 961 mahallenin futbol takımlarının katılacağı bir Mahalleler Ligi kurulacağını açıkladı. 935 amatör spor kulübüne verilen destek de devam edecek.

Öğrenci ve emeklilerden oluşan spor elçilerinin hakemlik yapacağı mahalle liglerinin şampiyonları amatör ve profesyonel liglere açılma imkanı bulacak. Aynı zamanda mahallelerde komşuluk ilişkilerini geliştirerek İstanbulluluk şuurunu artırmak da hedefleniyor.