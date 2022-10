Binali Yıldırım: Yeni yüzyıl, Türkiye'nin yüzyılı olacak

Trabzon'a gelen AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, '81 ile 81 Anaokulu projesi kapsamında, Trabzonlu iş insanı Erol Tunanın bağışlarıyla yapılan Fatma Tuna Kızılay Anaokulu'nun açılışını gerçekleştirdi. Burada konuşan Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 20 yılda Türkiye'yi bir baştan bir başa yollarla donattıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Havaalanlarını yaptık, hızlı trenlerle, tren hatlarıyla iletişim hatlarıyla baştanbaşa ülkeyi donattık. Bu işleri yaparken bayındırlık bakanı olarak Faruk Özak beyefendi daha sonra çalışma arkadaşım olarak Mehmet Cahit Turan bakanımız onların da büyük emekleri var. 6 bin kilometreden aldığımız bölünmüş yolları 28 bin 500 kilometreye çıkardık. Başladığımız projeler her gün bir açılışa hazır hale geliyor. Böyle giderse o dönemde başladığımız projeleri 10 yıl boyunca açmaya devam edeceğiz. Bugün sayın Cumhurbaşkanımız Küçükkuyu-Ayvacık arasındaki tünelleri açtı. O zaman da o projeye başlamıştık. 50 dakikalık yol 5 dakikaya indi. Bütün bunlar ne anlama geliyor, bizim hedefimiz, amacımız insanı yüceltmek, 'insanı yücelt ki devlet yücelsin' fikri bizim en büyük hepimiz oldu. Yolları böldük, hayatları birleştirdik, yolları böldük gönülleri birleştirdik, yolları böldük ülkeyi doğudan batıya, kuzeyden güneyi birbiriyle yaklaştırdık. Ama bütün bunları yaparken bir şeye çok dikkat ettik. Dedik ki; yolları böleriz Türkiye'yi böldürmeyiz. Onun için de her türlü terör örgütüyle PKK ile, FETÖ ile, DEAŞ'la amansız mücadele verdik ve bugünlere elhamdülillah geldik. Ülkemizin her köşesinde bayrağımız dalgalanıyor, ocaklarımız tütüyor, yaylalarımızda besicilerimiz, emekçilerimiz işlerini güçlerini yapıyor. Vatandaşımız doğudan batıya, kuzeyden güneye rahatça seyahat edebiliyor. Sadece yurt içinde mi elbette değil. Yurt dışında da güney sınırlarımız dışında da terör çemberini daralttık. Oradaki terör yuvalarını da ortadan kaldırdık."

Dünya'da heyecan uyandıran birçok projede imzası olduğunu kaydeden Yıldırım, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Konuşacak anlatacak çok şey var ama bugünün anlamına uygun konuşmak icap ederse, dünyada heyecan uyandıran çok büyük projeler gerçekleştiren kardeşiniz olarak beni Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Çanakkale Köprüsü, Marmaray'ı, Avrasya'sı, Ovit'i bu kadar heyecanlandırmadı. Şu eser çok mütevazi ama bunda duyduğum heyecan, bunda duyduğum mutluluk o büyük eserlerinkinden daha fazla. Çünkü buradaki iş geleceğe yatırım. Eğitime yatırım geleceğe yatırımdır. Çin atasözü der ki; Eğer bir yılı hedefliyorsanız tohum ekin, 10 yılı hedefliyorsanız ağaç dikin, eğer nesilleri hedefliyorsanız, yüzyılları hedefliyorsanız insan yetiştirin. İşte bu yatırım insan yetiştirecek. Bizim inancımız beşikten mezara kadar öğrenin tavsiyesinde bulunuyor. Öğrenmenin yaşı yok. Her gün yeni şeyler öğreniyoruz. Bugünün yavruları şanslı. Biz onlar kadar şanslı değildik. Bizim zamanımızda okul öncesi eğitim hak getire. Okul sırasındaki eğitimi de 3 sınıf bir arada ders yapardık. Birinci, ikinci, üçüncü aynı sınıfta, 4 ayrı sınıflarda yapardı. Böyle bir süreçten geliyoruz. Bugün elhamdülillah bir ay önce okullarımız açıldı. İlkokul, ortaokul, lise, üniversite üst üste koyduğumuz zaman üstüne koyduğumuz zaman 27 milyon öğrenciden bahsediyoruz. 27 milyon ne anlama geliyor. Dünya'da 195 ülke var, bizim öğrenci nüfusumuz 145 ülkeden daha fazla. Ve ayrıca 2 buçuk milyon da öğretim görevlimiz, öğretmenimiz var. İşte böyle bir ülkeden geliyoruz. Böyle büyük bir ülkenin tabi ki hedefi de büyük olacak"

'Yeni yüzyıl Türkiye'nin Türklerin yüzyılı olacaktır'

Bölgede huzurun sağlanması için gayret ettiklerini söyleyen Yıldırım, "Cumhuriyetimizin yüzüncü yılına gün sayıyoruz. 29 Ekim'den itibaren yüzüncü yılımızı tamamlamış olacağız. Yeni bir yüzyıla hazırlanıyoruz. Yeni yüzyıl Türkiye'nin Türklerin yüzyılı olacaktır. Bunun ayak seslerini duyuyoruz. Çünkü bölgede istikrarın devam etmesi için barışın, huzurun kardeşliğin devam etmesi için, gecesini gündüzüne katan Kafkaslarda, Orta Asya'da, Balkanlar'da, kuzeyde, güneyde, Ortadoğu'da gece gündüz gayret eden, insanlık için, insanlığın huzuru ve barışı için çalışan bir liderimiz var, Recep Tayyip Erdoğan var. Dolayısıyla liderimizin arkasında sadece Türkiye'nin aydınlık yarınları değil, aynı zamanda etrafımızdaki 1 buçuk milyar komşularımızın refahı, geleceği için de en büyük gayreti Türkiye gösteriyor. Türkiye'nin lideri gösteriyor. Onun için bir an önce Ukrayna-Rusya savaşının bitmesi için gayret ediyoruz. Tahıl koridorunun açılması, esirlerin mübadelesi için İstanbul'da, Antalya'da, Türkiye'de bir araya getirilmesinin amacı dini inancı görüşü ne olursa olsun daha fazla sivilin hayatını kaybetmemesi, daha fazla masum yavruların hayatta kalması. Bunun için gayret ediyoruz" dedi.

'En büyük payı eğitime ayırıyoruz'

Eğitime büyük pay ayırdıklarını, eğitime yapılan yatırımın geleceğe yapılan yatırım olduğunu anlatan Yıldırım, sözlerini şöyle tamamladı:

"Onun için 2003'te göreve başladığımızda tarihi bir karar verdik. Dedik ki, Türkiye'nin bütçesinin bir numarasında eğitim yer alacak. O gün verdiğimiz karar bugün de devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığının bütçesi 2003'ten bu tarafa hep bir numarada. En büyük payı eğitime ayırıyoruz, yavrularımıza ayırıyoruz, geleceğimize ayırıyoruz. Yetiyor mu, elbette yetmiyor. Hayırseverlerimiz den Allah razı olsun. Burada da devlet, millet işbirliğinin anlamlı bir örneğini de hep beraber görüyoruz. Erol Tuna Bey'den Allah razı olsun. Sadece annesi Fatma Tuna Hanımefendiye onun hayrına anaokulu yaptırmıyor, aynı zamanda merhum babası adına da 24 derslikli okul yaptırıyor. Rabbim hayrınızı kabul etsin. Erol Bey Trabzonlu olduğu için bana bir pas verdi. Şimdi de ben o pası değerlendirmem lazım. Biz ne dedik; 81 şehre, 81 anaokulu. İlkokulumuzu Bitlis'te açarken dedik ki; azı gitti, çoğu kaldı. Bugün Trabzon'a 61'inci anaokulumuzu açıyoruz. Diyoruz ki; çoğu gitti, azı kaldı. Daha biz bu işi bitirmeden, Erol Bey dedi ki; 922 ilçemiz var. Eyvallah hedef büyüttü. İş adamına da vizyon sahibi yatırımcıya da yakışan hedef büyütmektir. Biz de bu hedefinizi gördük 922 ilçenin 2'sini sizden başlıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Pendik ve Akçaabat anaokullarının yapımını Erol Tuna beyefendi gerçekleştirilecek. Böylece 81 ilden sonra ülkemizin 922 ilçesinde de anaokulu projemizi başlatıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Yeni hayırseverlerimize de buradan çağrı yapmış olalım. İnşallah bu projeyi de yine devlet millet el birliğiyle gerçekleştirmiş oluruz."

Konuşmaların ardından kesilen kurdela ile Fatma Tuna Kızılay Anaokulu'nun açılışı gerçekleştirildi. Yıldırım ve beraberindekiler daha sonra okulu gezdi, bahçesine çam fidanı dikti.