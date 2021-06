Bin kadın girişimciye eğitim

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece, kadınların kalkınmaya katkıda bulunmalarının ülke ekonomisi için önem taşıdığını belirtti. Işıkgece, “Üretimi arttırmanın, kaliteli ürün elde etmenin, tarımla uğraşanların yaşam düzeylerini yükseltmenin en önemli yollarından biri şüphesiz kırsalda kadınların güçlendirilmesidir” değerlendirmesinde bulundu. Işıkgece, ekonomide ve tarımsal üretimde en önemli rolü kadınların üstlendiğinin altını çizdi.

Yoğun eğitimlere başlıyoruz

Işıkgece, dünyada tarımsal işgücünün yüzde 43’ünün kadınlardan oluştuğuna dikkati çekti. Türkiye’de ise bu oranın yüzde 29.4’te kaldığına işaret etti. Işıkgece, bakanlık tarafından 2000 yılından itibaren yürütülen Kadın Çiftçiler Tarımsal Yayım Projesi’nin önemini vurguladı. Projenin kadının ekonomik, sosyal konumunu iyileştirmek ve güçlendirmek adına önemli olduğunu dile getirrdi. “Kırsalda kadın girişimcilerin ve tarımsal kalkınma kooperatifi ortağı olan kadınların ekonomiye daha çok katkı sunmaları için belirlenen illerde yoğun eğitimlere başlıyoruz” dedi.

2015’te başladı

2015’ten bu yana devam eden Kız Kardeşim Projesi’yle kadınları ekonomik hayata katmak amaçlanıyor. Proje, Türkiye’de bugüne kadar 81 ilde 100 binin üzerinde kadının kendini geliştirerek toplum içinde daha aktif rol almasına destek oldu. Bakanlıkla imzalanan protokol kapsamında 10 ilde bin kadın girişimciye gıda güvenliği, finansal okuryazarlık, sosyal medya ve internet reklamcılığı, etiketleme mevzuat konusunda eğitim verilmesi hedefleniyor. Projenin ilk ayağında eğitimlerin verileceği iller Ankara, Erzurum, Bursa, Eskişehir, Elazığ, Konya, Balıkesir, İzmir, Samsun ve Adana olarak belirlendi. Eğitim programı kapsamında başarılı kadınlara katılım belgesi verilecek.

Üretici kadınlara yönelik eğitim seferberliğinin dördüncü durağı Bursa oldu

Tarım ve Orman Bakanlığınca, kadınların ekonomik hayata katılımı konusunda gerekli bilgi ve becerilerle donatılarak toplumsal ve ekonomik konumlarının güçlenmesinin yanında kalkınmada aktif rol almaları için desteklenmelerinin amaçlandığı proje kapsamında uygulanmaya konulan eğitim programının dördüncüsü Bursa’da gerçekleştirildi. Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece, kırsal alanda yaşayan ve kendi imkanlarıyla üretim yapan kadınların katılımıyla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen programda, projeyle 10 ilde yaklaşık 1000 kadın girişimciye ulaşmayı hedeflediklerini söyledi. Türkiye’nin her bölgesinin çok özel özelliklere sahip olduğunu belirten Işıkgece, şöyle devam etti: “Bu anlamda çok zenginiz. Kadın kooperatiflerinin farklı ürünlerin, tıbbi ve aromatik bitkilerin, o bölgeye has ürünlerin sadece Türkiye değil, dünya ticaretiyle buluşması adına gittikleri yolda işe yön vermek için kafalarında soru işaretleri oluşuyor. Tarım ve Orman Bakanlığı olarak Kız Kardeşim Projesi kapsamında, kadınların bilmeleri gereken tüm noktalarda, onları ciroya kadar götürecek tüm yolda finansal okur yazarlık, gıdanın hijyeni, gıda güvenliği, sosyal medyada ürün satma gibi ürünün rafa ulaşıncaya kadarki yolunda her zaman arkalarında olmak ve eksiklerini tamamlamak için yola çıktık.” Işıkgece, Bursa’da 2 gün boyunca kadınlara çeşitli eğitimler verileceğini dile getirerek, “Bu eğitimler sonrasında bir danışman ve mentor atıyoruz ilimize. Bu mentor, vizyon açıcı, danışman da teknik konularda, mevzuat konusunda bilgi verici oluyor. Sürekli elimizi de burada tutuyoruz, üstünden çekmiyoruz. Ürünler ciroya ulaşıncaya kadarki bütün seyahatinde yanındayız” diye konuştu. Işıkgece, şunları kaydetti: “Sürdürülebilir tarım, kırsal kalkınma ve bölgeye ekonomi yaratmak için bölgedeki zenginliklerin gelecek kuşaklara miras olarak bırakılması için son derece önemli bir proje. Biz il il geziyoruz. Kadın kooperatiflerimiz gerçekten çok yol almışlar. Bu yolda biz de bize düşen neyse bunu yapacağız. Bu il, daha sona başka bir il ile kız kardeşlik yapacak. Bu dalga, tüm Türkiye’ye yayılarak Türkiye’deki zenginliklerin açığa çıkması ve sürdürülebilir tarım adına son derece önemli.” Mesleki yolculuğunu anlatan ünlü şef Somer Sivrioğlu da “Bizim için en önemli şey ürün. Ürün yoksa yemek yok. Yemek yoksa gastronomi yok. Türk mutfağının dünya gastronomisindeki yeri için yapmamız gereken çok daha fazla şey var. Bunların en başında ürünün iyi olması geliyor. Özellikle gastronomi alanında insanlar hikayeye çok önem veriyor. O yüzden kadın girişimciliği inanılmaz önemli” dedi.