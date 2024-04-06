'Bin aydan daha hayırlı' olan Kadir Gecesi dualarla idrak edildi

Bin aydan daha hayırlı' olan Kadir Gecesi vesilesi ile vatandaşlar camilere akın etti.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'de meydana gelen depremin merkez üssü ile afetin etkilediği Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman, Şanlıurfa, Kilis ve Malatya'da Kadir Gecesi dolayısıyla programlar yapıldı.

Gaziantep'te Kadir Gecesi dolayısıyla vatandaşlar camileri doldurdu.

İl Müftülüğünce kentteki camilerde düzenlenen programlarda Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Şahinbey Millet Camisi ve Külliyesi avlusunda ise cemaate ikramda bulunuldu.

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ŞANLIURFA

"Peygamberler şehri" olarak da adlandırılan Şanlıurfa'da, Kadir Gecesi nedeniyle vatandaşlar Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki camilere akın etti.

Akşam ezanından itibaren yerleşkeye gelenler, camilerde namaz kıldı, Kuran-ı Kerim okudu, dua etti.

Yatsı namazının ardından Şanlıurfa Müftülüğünce Dergah Camisi'nde mevlit okutuldu.

Kentteki camilerin tamamında kandil dolayısıyla özel programlar düzenlendi.

MALATYA

Malatya'da Battalgazi ilçesinde Kernek Karagözlüler Cami de Kadir Gecesi dolayısıyla program düzenlendi. Bazı vatandaşlar, camiye gelenlere çikolata ikram etti.

İl Müftüsü Şahin Yıldırım, camiyi inşa eden hayırsever Nüvit Kargözlü'ye Diyanet İşleri Başkanlığınca gönderilen teşekkür belgesini verdi.

Kur'an-ı Kerim ve ilahilerin okunmasının ardından Yıldırım, ramazan ayı ile Kadir Gecesi'nin önemiyle ilgili vaaz verdi.

KİLİS

Kilis'te Kadir Gecesi dolayısıyla vatandaşlar, camilere akın etti. İl Müftülüğü tarafından kentteki camilerde Kadir Gecesi dolayısıyla program düzenlendi.

Akşam namazının ardından camileri dolduranlar namaz kılarak dua etti. Yoğunluk nedeniyle bazı vatandaşlar namazlarını dışarıda kılmak durumunda kaldı.

Hacı Mustafa Cümbüş Camisi'ndeki programa katılan İl Müftüsü Alettin Bozkurt'un namaz öncesi verdiği vaazla başlayan programda, Kur'an-ı Kerim okundu.

KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ta Kadir Gecesi dolayısıyla program düzenlendi.

Türkiye'nin 4. büyük camisi Abdülhamid Han Camisi'nde bin aydan daha hayırlı geceyi idrak etmek isteyen vatandaşlar cami ve avluyu doldurdu.

Burada namazlarını kılıp dua eden vatandaşlar, cam fanustaki Sakal-ı Şerif'i görmek için yoğunluk oluşturdu. Sakal-ı Şerif, dua ve salavatlar eşliğinde vatandaşlara gösterildi.

Kent geneli ve ilçelerdeki camilerde de yatsı namazından önce Kur'an-ı Kerim, mevlit ve ilahiler okundu, dua edildi.

Dernek ve vatandaşlar tarafından ikramda bulunuldu.

ADIYAMAN

Adıyaman'da Kadir Gecesi dolayısıyla program düzenlendi.

Emir Sultan Camisine akşam ezanından itibaren vatandaşlar namaz kıldı, Kuran-ı Kerim okudu, dua etti.

Kentteki camilerin tamamında kandil dolayısıyla özel programlar düzenlendi.

Namaz sonrası çeşitli ikramlar dağıtıldı.

ERZURUM, ARDAHAN VE TUNCELİ'DE KADİR GECESİ DOLAYISIYLA CAMİLERDE PROGRAM DÜZENLENDİ

Erzurum'da iftardan sonra camiler dolmaya başladı.

Başta tarihi Ulu Cami, Lalapaşa Camisi ve Muratpaşa Camisi olmak üzere camileri dolduran cemaat, namaz kılıp dua etti.

Düzenlenen programlarda Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu.

Erzurum İl Müftüsü Rüstem CanLalapaşa Cami'sinde Filistin ve şehitler için dua etti.

Vatandaşların yoğun olarak katıldığı programda cemaate cami çıkışında ikramda bulunuldu.

Ardahan'da da camilerde Kadir Gecesi programları düzenlendi.

Kentteki camilere gelenler ibadet yaptı, dua etti.

Tunceli'de ise İl Müftülüğü tarafından kentteki camilerde program düzenlendi.

Vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif dinledi, namaz kılıp dua etti.

Yatsı namazının ardından cemaate ikramda bulunuldu.

ADANA, MERSİN, HATAY VE OSMANİYE'DE DE KADİR GECESİ DOLAYISIYLA CAMİLERDE PROGRAM DÜZENLENDİ

Adana Müftülüğü tarafından Hacı Sabancı Merkez Camisi'nde düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Camiye gelenler namaz kıldı, dua etti.

İlahi ve kasidelerin okunduğu programa katılan vatandaşlar, gecenin manevi atmosferini yaşadı.

MERSİN

Mersin'de Kadir Gecesi dolayısıyla kentin en büyük camileri arasında yer alan Muğdat Camisi'nde program düzenlendi.

Camiye gelenler dua edip, namaz kıldı.

Programda Kur'an-ı Kerim okundu, ilahiler seslendirildi.

Cami çıkışında vatandaşlara ikramda bulunuldu.

HATAY

Hatay'ın İskenderun ilçesinde Kadir Gecesi münasebetiyle Nihal Atakaş Camisi'nde program düzenlendi.

Hatay Müftüsü Mevlüt Topçu tarafından verilen vaazın ardından Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Kılınan akşam ve teravih namazının ardından hatim duası yapıldı.

Cami çıkışı vatandaşlara "Hediyem Kuran Olsun" kampanyası kapsamında Türkiye Diyanet Vakfı tarafından Kur'an-ı Kerim hediye edildi.

OSMANİYE

Osmaniye'de Kadir Gecesi münasebetiyle Zafer Camisi'nde program düzenlendi.

Verilen vaazın ardından Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Kılınan akşam ve teravih namazının ardından hatim duası yapıldı.

Cami çıkışı vatandaşlara Osmaniye Belediyesince ikramda bulunuldu.

DOĞU MARMARA VE BATI KARADENİZ'DE KADİR GECESİ İDRAK EDİLDİ

Adapazarı ilçesindeki tarihi Orhan Camisi'ne gelen vatandaşlar namaz öncesinde vaazı dinledi.

Yapılan duanın ardından vatandaşlar teravih namazını kıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, namaz çıkışında vatandaşlara lokma ikram etti.

DÜZCE

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Selçuklu mimarisi tarzında inşa edilen sekizgen planlı Akçakoca Merkez Camisi'ndeki program, vatandaşların yoğun katılımı ile gerçekleştirildi.

Düzenlenen programda hafızlar Kur'an-ı Kerim okudu ve ilahiler seslendirildi.

Programın sonunda cemaate çeşitli ikramlarda bulunuldu.

KARABÜK

Karabük'te vatandaşlar Kadir Gecesi dolayısıyla teravih namazı için camilere akın etti.

Ergenekon Mahallesi'ndeki Dere Evler Camisi'nde de Kadir Gecesi dolayısıyla program düzenlendi.

Diyanet görevlilerince sohbet verilip, Kur'an-ı Kerim tilavetinin gerçekleştirildiği Kadir Gecesi programlarında toplu dualar edildi.

Programın sonunda cemaate çeşitli ikramlarda bulunuldu.

ZONGULDAK

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde, Kadir Gecesi dolayısıyla vatandaşlar Kepez Tepe Camisi başta olmak üzere kentteki camilere akın etti.

Vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim tilaveti, Mevlid-i Şerif ve ilahileri dinledi.

İlçe Müftüsü Sabri Kütükçü, namaz öncesi yaptığı konuşmada, bu gecede çok fazla dua edilmesi gerektiğini belirtti.

Ezanın okunmasıyla her yaştan çok sayıda kişi saf tutarak teravih namazını kıldı. Karadeniz Ereğli Müftülüğü Mustafa Çınar Kur'an Kursu hafız öğrencileri de programda Kur'an-ı Kerim tilaveti okudu.

Cami çıkışında vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

BOLU

Bolu'da Kadir Gecesi dolayısıyla camilerde program düzenlendi.

İl Müftülüğü tarafından kentteki camilerde düzenlenen programlarda vatandaşlar Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif dinledi, namaz kılıp dua etti.

İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, Yıldırım Bayezid Camisi'ndeki programa katıldı.

KOCAELİ

Kocaeli'de de vatandaşlar tarihi Orhan, Fevziye, Pertev Mehmet Paşa Camisi ve Mehmet Ali Paşa camilerinde Kadir Gecesi dolayısıyla düzenlenen programlara katıldı.

Mehmet Ali Paşa Camisi'nde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu, ilahiler söylendi.

Vatandaşlar namaz kılıp dua ederek gecenin manevi atmosferini yaşadı.

Teravih namazına yoğun ilgi nedeniyle bazı vatandaşlar namazlarını dışarda kıldı.

Büyükşehir Belediyesi görevlileri çocuklara pamuk şekeri ve patlamış mısır ikram etti.

KONYA, AFYONKARAHİSAR, AKSARAY VE KARAMAN'DA KADİR GECESİ İDRAK EDİLDİ

Konya'da yatsı ezanının okunmasıyla Mevlana Meydanı'ndaki Sultan Selim Camisi ile önündeki Mevlana Meydanı'nı doldurdu.

Meydanda saf tutan Müslümanlar, yatsı ve teravih namazının ardından dua etti.

Camiden çıkan vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

AKSARAY

Aksaray'da da vatandaşlar Ulu Cami ve Somuncubaba Külliyesi gibi büyük ve tarihi camilere akın etti.

Yatsı ezanından sonra camileri dolduranlar Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti.

Yoğunluktan dolayı cami içerisinde yer bulmakta güçlük çeken vatandaşlar, avlulara serdiği seccadelerde namaz kıldı.

AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar'da vatandaşlar İmaret Cami ve Paşa Cami gibi büyük ve tarihi camilere gitti.

Yatsı ezanından sonra camileri dolduran vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti. Camide yer bulmakta güçlük çeken vatandaşlar, avlulara serdiği seccadelerde namaz kıldı.

Camiden çıkan vatandaşlara çeşitli ikramlar verildi.

KARAMAN

Karaman'da vatandaşlar Kadir Gecesini dualarla idrak etti.

Aktekke Camisi'ndeki programda, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi. Cami çıkışında görevliler tarafından vatandaşlara ikramda bulunuldu.