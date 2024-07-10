BİM Türkiye'ye ilan etti: Yeni bir şirket kurduk
Bim Birleşik Mağazalar A.Ş, 1 milyon TL sermayeli yeni şirket kurma kararını KAP'a bildirdi.
Bim'den KAP'a yapılan açıklamada, Yönetim Kurulu’nun 9 Temmuz 2024 tarihinde aldığı karara istinaden; 1.000.000 TL sermayeli bir şirketin kurulmasına ve kuruluş işlemlerinin başlatılmasına karar verildiği belirtildi.
KAP açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
"Yönetim Kurulu’nun 9 Temmuz 2024 tarihinde aldığı karara istinaden; Şirket’imizin sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşması ve atık yönetim faaliyetlerinin daha verimli bir şekilde yönetilmesi amacıyla 1.000.000 TL sermayeli bir şirketin kurulmasına ve kuruluş işlemlerinin başlatılmasına karar verilmiştir."