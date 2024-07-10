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Ekonomi BİM Türkiye'ye ilan etti: Yeni bir şirket kurduk
Ekonomi

BİM Türkiye'ye ilan etti: Yeni bir şirket kurduk

Yeniakit Publisher
2024-07-10 09:20:00 -
BİM Türkiye'ye ilan etti: Yeni bir şirket kurduk

Bim Birleşik Mağazalar A.Ş, 1 milyon TL sermayeli yeni şirket kurma kararını KAP'a bildirdi.

Bim'den KAP'a yapılan açıklamada, Yönetim Kurulu’nun 9 Temmuz 2024 tarihinde aldığı karara istinaden; 1.000.000 TL sermayeli bir şirketin kurulmasına ve kuruluş işlemlerinin başlatılmasına karar verildiği belirtildi.

KAP açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Yönetim Kurulu’nun 9 Temmuz 2024 tarihinde aldığı karara istinaden; Şirket’imizin sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşması ve atık yönetim faaliyetlerinin daha verimli bir şekilde yönetilmesi amacıyla 1.000.000 TL sermayeli bir şirketin kurulmasına ve kuruluş işlemlerinin başlatılmasına karar verilmiştir."

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Yorumlar

Mesut Sarp

Yeni şirketin millete pek bir faydası yok, siz fiyatlardan haber verin her şey Ateş pahası peynir sucuk süt ekmek dahi tavanlara vurdu millette para kalmadı nedir bu rezillik.

Ayşe

Yıllardır milletten milyonlar kazandı devlet bile kurar. Haksızlık yaparak kazanç sağladılarsa haram olsun bu milletin hakkı. Hala İsrail ürünlerini reklam ede ede satıyorlar. Doymaz bilmez aç bim sahibi. Nasılsa toprak doyuracak bir gün
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