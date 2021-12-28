BİM indirim kararını duyurdu

Türk lirasının döviz karşısında değer kazanmasıyla birlikte indirim haberleri gelmeye devam ediyor. Büyük market zincirleri Migros, CarrefourSa ve Şok'un ardından BİM'de indirime gittiğini duyurdu.

40'dan fazla üründe indirim

Birleşik Mağazalar AŞ (BİM) sitesinden yaptığı duyuruda 24 Aralık 2021 ve sonrasında 40'dan fazla üründe yüzde 8 ila yüzde 40 arasında değişen oranlarda indirim uygulandığı belirtildi. Şirket önümüzdeki dönemde fiyat ve maliyet istikrarı ortamının oluşması sonrası diğer ürünlerde de indirimlerin yapılacağını kaydetti.

CARREFOURSA’dan yüzde 30'a varan indirim açıklaması

CarrefourSA, reyonlardaki bazı ürünlerde yüzde 30’a varan indirimler uygulayacağını duyurdu. Bu kapsamda CarrefourSA, belirli markalardaki süt, ayçiçek yağı, kaşar peyniri, domates salçası su, maden suyu, tere yağ, tost peyniri, ıslak havlu, makarna çeşitleri, çay, zeytinyağı, un, pirinç, deterjan, kâğıt havlu, tuvalet kâğıdı ile domates, ayva, avokado ve karnabahar ürünlerinde 30’a varan indirimler uygulayacağını açıkladı.

Şirketten konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, “Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA, olarak 11 bin çalışanımızla faaliyette olan 733 marketimiz ve Carrefoursa.com e-ticaret sitemiz üzerinden sizlerin de desteğiyle her gün yüz binlerce müşterimize doğru ürünü, doğru bir hizmet ve doğru fiyat politikasıyla ulaştırıyoruz. Ülkemizi seviyoruz, müşterilerimize değer veriyoruz. Bize düşenin doğrusunu yapmak olduğuna inanıyoruz. Bununla birlikte tedarikçilerimize gönderdiğimiz bilgilendirme yazısında döviz kurundaki düşüşe dikkat çekerek kendilerinden tedarik fiyatlarını 20 Kasım 2021 tarihi öncesindeki kur seviyesine göre güncellemelerini talep ettik. Biz de bu indirimi derhal reyon fiyatlarımıza yansıtmayı taahhüt ediyoruz. Tedarikçilerden aldığımız dönüşler ile fiyat indirimlerimiz artarak devam edecektir. Müşterimize doğru ürünü, doğru bir hizmet ve fiyat politikasıyla ulaştırma vizyonuyla hareket etmeye devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.

MİGROS

Döviz kurlarında yaşanan sert düşüş sonrası marketlere yapılan indirim çağrıları yanıt buldu. Migros'tan konuya ilişkin indirim açıklaması yaptı.

ŞOK'tan indirim açıklaması

Şok Market'ten önceki gün yapılan açıklamada, "Her zaman yapılan fiyat indirim kampanyalarına ek olarak, döviz kurunun düşmesi kaynaklı, temel tüketim ürünlerinde fiyat indirimi yapıldı. Bununla birlikte sürekli uyguladığımız fiyat indirim kampanyaları ve her gün düşük fiyatları müşterilerimize sunmaya devam ediyoruz" denildi.

TARIM KREDİ'den yüzde 30'a varan indirim açıklaması

Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik AŞ Genel Müdürü Bayramali Yıldırım, döviz kurundaki düşüşün ardından girdi fiyatlarında indirim olmasını beklemeden fiyatları aşağı çektiklerini belirtmiş ve "Dün yaptığımız çalışmayla beraber yüzde 30'a varan indirimlerimizi fiyatlarımıza yansıttık" ifadelerini kullanmıştı.