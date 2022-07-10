Bim bugün açık mı? BİM ne zaman açılacak?
Bugün Bim açık m? sorusu markete gidecek vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Kurban Bayramı resmi tatil 9 gün olurken, özel sektör çalışanlarının bir kısmı bayramın sonrası hemen çalışmaya başlayacak. Market alış verişinde bulunmak isteyenler özellikle de BİM bugün açık mı? Bim ne zaman açılacak? BİM bayramın kaçıncı günü açık? sorularını sormakta. Peki 10 Temmuz Pazar bim açık mı? Bayramın ikinci günü BİM market açık mı?
BİM bayramın kaçında açılacak? Zincir marketlerin açılış ve kapanış saatleri şubeden şubeye göre farklılık gösterirken Kurban Bayramı'nda birçok marketin normal çalışma saatlerinde hizmet vermesi bekleniyor. Bim kurban bayramda açık mı? Geçtiğimiz bayramlar göz önüne alındığında BİM marketlerin bayramın birinci ve ikinci günü kapalı olması beklenirken 11 Temmuz itibariyle, bayramın üçüncü ve dördüncü günü norma çalışma saatlerinde hizmet vermesi öngörülüyor. Bim çalışma saatleri 09-21:00 saatleri arasındadır.