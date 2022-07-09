Bİm bayram çalışma saatleri? BİM bayramda açık mı?
BİM bayramda açık mı kapalı mı? BİM bayramın 1. günü açık mı? soruları BİM marketten alış veriş yapmak isteyenlerce merak ediliyor. 9 Temmuz Cumartesi günü bayramın birinci günü idrak edilmekte. Resmi tatil 9 gün olsa da 9 günlük tatil özel sektörde pek kullanan az sayıda işletme vardır. BİM bayramda açık mı kapalı mı? sorusu müşteriler tarafından sorgulanıyor. Peki BİM ne zaman açılacak? BİM bayramda kaç gün kapalı?
BİM ne zaman açılacak? BİM bayramda kaç gün kapalı? Kurban Bayramı tatili de 8 Temmuz Cuma günü öğleden sonra başladı ve 17 Temmuz Pazar gününe kadar devam edecek. Geçtiğimiz bayramlar göz önüne alındığında BİM marketlerin bayramın birinci ve ikinci günü kapalı olması beklenirken üçüncü ve dördüncü günü norma çalışma saatlerinde hizmet vermesi öngörülüyor.
A101 çalışma saatleri
A101 ise Kurban Bayramı'nın 1. günü genellikle çalışmalarına ara veriyor. Bu sene için açıklama yapılmadı. A101 açılış kapanış saatleri: 09:00 - 21:00
ŞOK çalışma saatleri
ŞOK marketin 2022 Kurban Bayramı boyunca aynı saatlerde hizmet vermesi bekleniyor. ŞOK market çalışma saatleri: 09:00 - 21:00
MİGROS çalışma saatleri
Migros'da da Kurban Bayramı çalışma saatlerine dair bir açıklama bulunmuyor.
Migros çalışma saatleri: 09:00 - 22:00