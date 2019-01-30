BİM aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu 1 Şubat listesine göz atın

BİM aktüel ürünler indirim fırsat ürünlerinde yine yok yok. BİM market zinciri her hafta olduğu gibi bu haftada da aktüel indirim ürünleri yine göz kamaştırıyor. Bim aktüel 1 Şubat 2019 Cuma kataloğu yayınlandı. Müşteriler Bim indirim ürünlerinden yararlanmak isteyen müşteriler 1 Şubat BİM aktüel indirim fırsat ürünlerini merak ediyor. Bim aktüel ürünler kataloğu, Bim aktüel 1 Şubat 2019 broşürü. İşte bim haftanın aktüel indirimli fırsat ürün kataloğu işte BİM Aktüel Ürünler 1 Şubat Cuma Kampanyası Kataloğu.

Bu hafta Bim aktüel kataloğunda özellikleri bilgisayar oyunlarını seven müşterileri sevindirecek bir ürün yer alıyor 2 yıl Sony Türkiye garantisi bulunan, bluetooth ve Wi-Fi gibi özellikleri ile dikkat çeken Sony PS4 1999 TL. Üstelik yanında 469 TL değerinde Red Dead Redemption 2 oyunu hediye. Bununla birlikte oyundan daha fazla keyif almak isteyenler için ayarlanabilirbaş bandı ve esnek mikrofon, kulak üstü ses kontrolü ve mikrofonu sessize alma düğmesi, derin bas özelliğine sahip yüksek kaliteli sese sahip oyuncu kulaklığı Carus Trust 125 TL.

BİM aktüel ürünler kataloğu bu hafta

75 ml Beyonce Parfüm Deodorant 18,95 TL

75 ml David Backham Parfüm Deodorant 18,95 TL

100 ml Rebul Edt Parfüm 19,95 TL

4’lü Makyaj Fırça Seti 25 TL

Saç Tarağı 8,95 TL

Desenli Makyaj Çantası 12,95 TL

Fondöten Süngeri 6,95 TL

Rimmel London Ruj 14,95 TL

6 ml Loreal Paris Kil Maskesi 6,95 TL

Tatlılar ve Atıştırmalıklar

BİM’de tuzlu krakerlerden cips ve kuruyemişlere, kurabiyelerden şekerlemelere eğlenceli atıştırmaların vazgeçilmezi olan her şeyi bulabilirsiniz.

Siz müşterilerimizin her türlü ihtiyacına cevap vermeyi hedeflediğimizden kuruyemiş ve atıştırmalık grubunda, vazgeçilmez tercihiniz olan kuruyemiş ve cipslerin yanısıra çocuklarımızın ve içindeki çocuğu hala taşıyanların vazgeçilmezi bisküvi ve şekerlemeler zengin çeşitleriyle özel markalı ürünlerimiz olarak sizlere ulaşıyor. Birbirinden lezzetli çeşitlerimizi yüksek kalite, düşük fiyat güvencesiyle en değerli varlıklarımız olan olan ailenizin küçük bireylerine ulaştırıyoruz.

Tatlı ve tuzlu bisküvi çeşitleri, çikolata ve gofretler, rengârenk şekerlemelerin yanı sıra, ani misafirler için pastane tazeliğinde tatlı ve tuzlu kurabiyeleri de uzağa gitmeden hemen yakınınızdaki BİM mağazamızdan sizlerin beğenisine sunuluyor.

Etli Taze Mamüller

BİM olarak birinci hedefimiz, geniş ürün çeşitliliğimiz içinde aradığınız sağlıklı ve güvenilir lezzeti bulmanıza yardımcı olmaktır. Ürünlerimizin tamamında hijyenik koşullarda İslami usullere uygun kesim uygulanmaktadır.

Bu ürün grubunda, siz değerli BİM müşterileri için özel olarak hazırlattığımız taze kırmızı ve beyaz etin yanı sıra, pişirilmeye hazır et ürünleriyle mutfaklarınıza kolaylık ve yeniliği getirmeyi amaçlıyoruz. Ayrıca, BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. olarak 2011 yılı Aralık ayında aldığımız karar uyarınca raflarımızdaki karışım oranlı et mamülleri yerine, % 100 oranlı etli mamüllere 2012 Haziran ayı sonu itibarıyla geçiş yapılmıştır.

Bakliyat & Unlu Mamüller

Sofralarımızın bir diğer vazgeçilmezi olan bakliyatlar BİM’in yüksek kalite, düşük fiyat anlayışıyla evlerinize giriyor. Bu grubta makarna, ekmek ve pirinç gibi temel tüketim maddelerinin yanı sıra, yufka, krem şanti, puding gibi çeşitlerimizle de sizin ve ailenizin her ihtiyacına cevap vermeyi hedefliyoruz.

Tüm BİM unlu mamulleri, özellikle ekmek çeşitleri ve sandviçler, Türkiye’nin dört bir yanında titiz kıstaslarla belirlediğimiz fırınlarda ve en hijyenik koşullarda BİM’in yüksek kalite standartarında üretiliyor. Alım gücümüz ve akıllı dağıtım sistemimizle unlu mamullerimiz daima yüksek kalite ve düşük fiyat avantajiyla siz değerli müşterilerimizle buluşuyor

Gıda Dışı Ürünler - Temizlik Malzemeleri

Geniş bir ürün yelpazesine sahip bu ürün grubundaki özel markalı ürünlerimizin ile sizlere yüksek, kalite ve düşük fiyat avantajını bir arada sunuyoruz. Bu grupta, tuvalet kâğıtlarından deterjana, kişisel bakım ürünlerinden çöp poşetlerine ve hatta çoraba kadar her türlü ihtiyacınıza cevap verecek, BİM müşterilerine özel gramaj ve paket seçenekleriyle sunulan özel markalı ürünlerimiz bulunmakta.

Diğer ürün gruplarında olduğu gibi bu grupta da kalitemiz, BİM güvencesi altında. TÜBİTAK ve özel gözlem laboratuarlarında düzenli olarak test edilen ürünlerimiz, pahalı emsallerinden yalnızca fiyatında farklılık gösterir. BİM olarak çoğu üründe piyasa lideri olmamızın sorumluluğuyla kalite ve güvenden taviz vermemekte kararlıyız.

Süt ve Süt Ürünleri, Kahvaltılık

BİM olarak Türkiye’nin önde gelen süt ve süt ürünleri üreticilerinden aldığımız destekle siz müşterilerimize en taze ve sağlıklı sütlü mamulleri sunuyoruz. Bu grupta, süt, yoğurt, tereyağı gibi temel ürünlerin yanı sıra beyaz peynir, kaşar peyniri ve ürün yelpazemize BİM müşterilerinin seçimleriyle katılan değişik tatlardaki yöresel peynirlerimiz bulunmaktadır. Bu temel gıda maddelerinin yanı sıra meyveli yoğurtlarımız, büyüme küplerimiz ve aromalı süt çeşitlerimizle de 7’den 70’e her damak tadı için ayrı seçenekler sunuyoruz. BİM olarak ayrıca, günün vazgeçilmez ve en keyifli öğünü olan kahvaltı sofralarınızı da ev yapımı kıvamında tatlarımızla zenginleştiriyor.