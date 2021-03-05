Koronavirüs salgın sürecinde yaşanan olumlu gelişmelerden sonra kademeli normalleşme adımları atıldı. Kısıtlı saatlerde hizmet veren marketlerde de normalleşmeler başladı. Bir çok yerde olduğu gibi marketlerde de esnetilme kararı alındı. Vatandaşlar, BİM, A101, ŞOK kaçta açılıyor, kapanıyor? Marketlerin çalışma saatleri nasıl? Sorularına cevap arıyorlar.

İçişleri Bakanlığı tarafından valiliklere gönderilen genelgede, açılış-kapanış saatleri daha önceden belirlenmiş olan işyerlerinin de (bakkal, market, manav, kasap, berber, kuaför ve güzellik salonu, terzi, ayakkabıcı vb.) çalışma saatlerinin “düşük, orta ve yüksek risk grubundaki” illerde 07.00-20.00 saatleri arası olarak belirlendiği ifade edildi.

Restoran ve kafeler kaça kadar açık?

İçişleri Bakanlığı tarafından valiliklere gönderilen "İşyerlerinin Çalışma Saatleri" isimli genelgeye göre Sağlık Bakanlığınca belirlenen 4 ayrı risk grubuna (düşük, orta, yüksek, çok yüksek) ayrılan iller arasından düşük, orta ve yüksek risk grubunda yer alan illerde, lokanta, restoran, kafeterya, pastane, tatlıcı vb. gibi yeme içme yerleri ile kıraathane ve çay bahçesi gibi iş yerleri için 07.00-19.00 saatleri arasında yüzde 50 kapasite ile işyerinde hizmet sunabilecekler.

Risklerine göre iller

Düşük risk: Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Uşak, Van.

Orta risk: Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bartın, Bayburt, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Malatya, Manisa, Nevşehir, Sivas, Tunceli, Yozgat.

Yüksek risk: Antalya, Ardahan, Artvin, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Düzce, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Muğla, Niğde, Tekirdağ, Yalova, Zonguldak.

Çok yüksek: Adıyaman, Aksaray, Amasya, Balıkesir, Burdur, Edirne, Giresun, Gümüşhane, Konya, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon.