Bill Gates'i bakın ne olarak gösteriyorlar

Yeni Akit Ankara

Dünyanın en zenginleri listesinde yıllardır değişen basamaklarda da olsa ilk 3’te yer alan, Microsoft’un kurucu ortağı Bill Gates, iyi iş ilişkileri içinde bulunduğu Google arama motorunda yıllardır “Dünyanın en güçlü doktoru” olarak ilk sırayı işgal ediyor.

Politiko'ya başlık attırıp oradan liste başı oldu

Söz konusu sanal sahtekârlığın nasıl yapıldığı araştırıldığında ise çarpıcı bilgilere ulaşılıyor. Bill Gates, Google tarafından Politiko’nun 2017 yılında yayınladığı “Dünyanın en güçlü doktoruyla tanışın: Bill Gates” başlığı kullanılarak “Dünyanın en güçlü doktoru” olarak listeleniyor. Google işte bu makaleyi kullanarak yıllardır Bill Gates’i sanki doktormuş gibi internet kullanıcılarına lanse ediyor.

Üniversiteden terk

Son yıllarda aşı üreticisi firmalara pompaladığı milyar dolarlarla adından söz ettiren, Covid-19 salgınına ilişkin yatırımları ve sansasyonel açıklamalarıyla dikkatleri üzerine çeken Gates’in biyografisine bakıldığında üniversiteyi bile bitirmediği görülüyor. Gates’in özgeçmişinde; “Eğitim hayatında ilk olarak Kuzey Seattle’daki devlet okuluna başladı. Ardından Özel Lakeside Okulu’nda eğitimine devam etti. Eş zamanlı olarak kişisel program yazmaya başladığı dönemlerde henüz 13 yaşlarındaydı. 1973 senesinde Harvard Üniversitesi’ne başlayan Gates, 1975’te yani üçüncü sınıftayken okulu bıraktı” bilgisi yer alıyor.