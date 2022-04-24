Bilinçsiz su kullanımı kuraklık riskini artırabilir

Dünya genelinde 2000-2019 yılları arasında kuraklık afetinden yaklaşık 1.4 milyar insanın etkilendiği bilgisi yer alan “Türkiye Meteorolojik Afetler Değerlendirmesi (2010-2021)” raporuna göre, doğal afetlerden etkilenen insan sayısı açısından kuraklık, selin ardından afetler arasında ikinci sırada yer alıyor. Yarı kurak iklim şartlarının etkisi altında bulunan Türkiye’de kurak ve yarı kurak alan miktarının 51 milyon hektarı kapladığının belirtildiği raporda, Türkiye’nin yüz ölçümünün yüzde 37.3’ünde yarı kurak iklim şartlarının hüküm sürdüğü kaydedildi.

Türkiye’de, bulunduğu kuşak dolayısıyla 2100 yılına kadar yüzde 20 ile 30 arasında yağışın azalacağını ifade eden Çiçek, gelecek yıllarda kuraklığın Türkiye için şiddetli olacağını söyledi. İklim değişikliğinin en büyük göstergesinin ekstrem olayların artışı olduğunu belirten Çiçek, ülkenin bazı yıllarda şiddetli kuraklığı, arada bir de yağışlı dönemleri yaşayacağını kaydetti.

Türkiye’nin kuraklığa hazır olması gerektiğini ifade eden Prof. Çiçek, “İklimler değişiyor, peki biz değişiyor muyuz? Bizim alışkanlıklarımızı değiştirmemiz lazım. Evimizde suyu biz ne kadar ekonomik kullanıyoruz? Evde ve sanayide hatta her yerde suyu tasarruflu kullanmamız gerekiyor. Türkiye’de su konusunda dönüşüm yapmak zorundayız. Suyun yüzde 70’ini tarımda kullanıyoruz. Vahşi sulama gibi alışkanlıklardan tamamen uzaklaşmamız, tarımı da kurak kuşaklara göre yeniden planlamamız lazım” dedi.