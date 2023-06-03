Bilim insanlarının müthiş skandal iddiası: Sıra dışı gizemli yapıların peşine düştüler! Bomba detay gündeme oturdu

Gökbilimciler, Evrenimizde sıra dışı bir örüntüde dizilmiş şeritler buldu. Bilim insanları, 5 ila 10 ışık yılı uzunluğundaki şeritlerden yüzlerce olduğunu düşünüyor.

Bilim insanları, Evrenimizde şaşırtıcı bir örüntüde sıralanmış 'şerit'ler buldu. Samanyolu Galaksisi'nin ortasında yer alan bu devasa ve sıra dışı yapıların, galaksinin merkezinde bir kara delik bulunduğuna işaret ettiği açıklandı. Gökbilimciler, her biri 5 ila 10 ışık yılı uzunluğundaki bu yapılardan yüzlerce olduğunu ileri sürüyor.

Independent'ın haberine göre, "Kara deliğe doğru işaret ediyor gibi görünen yapılardan oluşan yeni bir popülasyonu aniden keşfetmek sürpriz oldu." diyen Northwestern Üniversitesinden araştırmayı yöneten Farhad Yusef-Zadeh, çalışmaya ilişkin şu bilgileri verdi:

"Bunları görünce gerçekten afalladım. Kendimizi kandırmadığımızdan emin olmak için çok çalışmak zorunda kaldık ve bu iplikçiklerin rasgele değil, kara deliğimizin dışarıya madde atmasına bağlı gibi göründüğünü bulduk. Onları inceleyerek karadeliğin dönüşü ve yığılma diskinin yönelimi hakkında daha fazla bilgi edinebiliriz. Galaksimizin çekirdeği gibi kaotik bir alanın ortasında düzen bulmak tatmin edici bir şey."

NEREDEN GELDİĞİ GİZEMİ BİR TÜRLÜ ÇÖZÜLEMEDİ

Bilim insanları, bu yapıların nereden geldiğine ilişkin henüz net bir cevap veremiyor ve varlıkları hakkında pek çok şey gizemini koruyor. Bununla birlikte, birkaç milyon yıl önceki bazı hareketliliklerin ardından dışarı atıldıkları düşünülüyor.

1980'lerin başında Profesör Yusef-Zadeh, Samanyolu'nun merkezindeki Sagittarius A* adlı kara deliğin yakınında galaksimiz boyunca salınan bir dizi devasa, tek boyutlu iplikçik bulmuştu. Bunlar daha önce keşfedilmemişti ve bu iplikçikler çok daha kısa olmalarının yanı sıra, kara delikten uzanarak dışarı çıkıyorlardı.

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Yusef-Zadeh, "Her zaman dikey iplikçikleri ve kökenlerini düşünüyorduk. Dikey olmalarına alışkınım. Düzlem boyunca başkalarının da olabileceğini hiç düşünmemiştim." dedi.

Bu iplikçikler başka şekillerde de farklılık gösterir; daha önce keşfedilen iplikçikler çok daha uzun ve sayıca çok daha fazladır.

türkiyegazetesi aktardı: Çalışma makalesi, The Astrophysical Journal Letters dergisinde, 'The Population of the Galactic Center Filaments: Position Angle Distribution Reveal a Degree-scale Collimated Outflow from Sgr A* along the Galactic Plane' başlığıyla yayımlandı.