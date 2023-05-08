Bilim insanları gizemi çözüyor: Yamyamlığı artıran hormon çekirgelerde keşfedildi! Ses getiren önemli, garip yeni keşif

Yamyamlığı Artıran Hormon Çekirgelerde Keşfedildi, Bilim İnsanları Şaşırdı!

Science bilimsel dergisinde yayımlanan yeni çalışmanın bulguları, fenilasetonitril (PAN) adı verilen kokulu bir feromonun çekirgeleri kimyasal olarak uyararak "yamyamlık karşıtı" haline getirdiğini gösterdi. İşte detaylar...

Sürüdeki çekirgeler yamyamlıktan kaçınmak için kokulu hormon salgılarlar, yeni araştırma bulguları.

Son yıllarda büyük boyutlu çekirge sürüleri, özellikle de Afrika ve Asya gibi bölgelerde, doğal afetler boyutuna ulaşarak milyonlarca insanın gıda tedarikini tehdit ediyor. Bu tür sürülerin hayatta kalması için yamyamlık kaçınılmaz bir durum haline geliyor. Ancak, bilim insanları yeni bir araştırma ile çekirgelerin yamyamlık davranışlarına karşı olası bir çözüm buldular.

Perşembe günü Science bilimsel dergisinde yayımlanan araştırmada, fenilasetonitril (PAN) adı verilen kokulu bir feromonun çekirgeleri kimyasal olarak uyararak "yamyamlık karşıtı" hale getirdiği gösterildi. Bu hormon çekirgelerin sürü halindeyken diğerlerinin yamyamlığına uğramaktan kaçınmalarını sağlıyor. Yapılan araştırmalar, bu hormonun keşfinin çekirge yönetim stratejileri için bir hedef sunabileceğini düşündürmektedir. Çünkü çekirge sürü oluşumlarının ardında böcekler arasındaki yamyamlık etkileşimleri yatmaktadır.

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Yapılan araştırmaya göre, çekirgeler yalnızlık evresinde tek başına yaşayarak bölgelerini terk etmemektedirler. Daha sonra toplu yaşam evresinde, çekirgeler göç etmelerine yol açan sürü davranışını sergiliyorlar. Çalışmanın ortak yazarı Hetan Chang, "Bu böcekler birkaç saat içinde davranışlarını değiştiriyor; birbirlerini koklayabiliyor, görebiliyor ve dokunabiliyorlar" dedi. Bu üç tür uyarım, çekirge beynindeki serotonin ve dopamin seviyelerini artırarak, yalnız yaşayan çekirgelerin çok aktif ve büyük bir iştahı olan agresif sosyal çekirgelere dönüşmesine neden oluyor.

Böcekler sonunda sürüye dönüşmelerine yol açan ve tarımsal üretim için muazzam bir tehdit oluşturan feromonlar da salgılıyor. Bilim insanları göçmen Locusta migratoria çekirgesi üzerinde yaptıkları deneylerde, bir kafeste bir arada tutulan sosyal hayvanların sayısıyla birlikte yamyamlık oranlarının da arttığını ortaya koydu. Araştırmacılar, bu çekirgelerin tek başına yaşadıkları dönemde üretmedikleri özel kokuları sosyalleştiklerinde çıkarıp çıkarmadıklarını belirlemek için, onların yavruluk döneminde ürettikleri tüm kokuları analiz edip karşılaştırdı.

Deneylerde PAN'ın diğer çekirgeleri caydıran bir koku uyarısı olduğu ortaya çıktı. Bilim insanları artık PAN üretemeyen genetiği değiştirilmiş çekirgeleri kullandıklarında, güçlü yamyamlık etkileri buldu. Dr. Chang, "Yamyamlık, hayvanlar artık bileşiği üretemediğinde yine önemli ölçüde arttı" dedi.

Yapay Feromonların Zararlı Böceklerin Kontrolünde Kullanımı ve Çevre Dostu Alternatif Yöntemler

Araştırmacılar, bu bulguların böceklerin küresel gıda arzını tahrip etmesiyle mücadele için yeni böcek ilaçlarının geliştirilmesini sağlayabileceğini düşünmektedir. Yamyamlık çekirge sürüleri üzerinde büyük bir etkiye sahip olduğundan, PAN'ın etkisinin çekirge kontrolinde yeni olanaklar sunduğunu belirtiyorlar. Dr. Hansson, "PAN üretimini veya reseptörün işlevini engellerseniz, çekirgelerin daha yamyamca davranmalarını ve potansiyel olarak kendilerini bu şekilde kontrol etmelerini sağlayabilirsiniz" dedi.

Bu bulguların önemi, çekirge sürüleri ile mücadele eden bölgeler için oldukça büyük olabilir. Çünkü bu sürüler, tarım faaliyetlerine zarar vererek, gıda tedarikini tehdit ediyor. Ayrıca, bu tarım bölgelerinde yaşayan insanları da kötü etkiliyorlar. Bu sebeple, böcek ilaçlarına karşı dirençli hale gelen çekirge sürülerine karşı alternatif yöntemler bulmak son derece önemlidir.

Araştırmacılar tarafından yapılan deneyler ile elde edilen sonuçlar, sadece çekirge sürüleri ile değil, diğer zararlı böcekler ile de mücadelede kullanılabilir. kokpit.aero' aktarılan haberde: Yapay olarak üretilen feromonlar, böceklerin doğal davranışlarını etkileyebilir ve böylece zararlı böceklerin kontrol altına alınmasına yardımcı olabilir. Bunun yanı sıra, çevreye dost ve insan sağlığına zararsız alternatif yöntemler de araştırılmalıdır. Özellikle organik tarım uygulamaları, zararlı böceklerin kontrolü için kullanılan kimyasal ilaçların yerini alabilir ve bu sayede gıda güvenliği daha da artırılabilir.