Bilecik’te TOKİ sahipleri belli oldu

Vali Dr. Kemal Kızılkaya, Milletvekili Selim Yağcı, AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım’ın yanı sıra vatandaşların yoğun katılımıyla Atatürk Spor Salonu’nda noter huzurunda kura çekimi gerçekleştirildi.

İlk kurayı çeken Vali Kızılkaya, ailesinin de zamanında Toplu Konut İdaresi sayesinde ev sahibi olduğunu ve bu sevincin anlamını çok iyi bildiği belirterek yaptığı açıklamada; “Ülkemizin her köşesinde hayata geçirdiği yeni yatırımlarla insanımızın refah seviyesini yükselten TOKİ, Bilecik’imizde bu güne kadar 2.661 konutun yanı sıra; öğrencilerimizin barındığı 500 kişilik yurdu, milletimizin şifa bulduğu sağlık merkezlerini, manevi olarak huzur bulduğumuz ibadethaneleri, modern eğitim yuvalarını, ekonomimize can veren ticaret merkezlerini ve birçok altyapı projesini, kamu kurum binasını ve sosyal tesisleri tamamlayarak milletimizin hizmetine sunmuştur. Bugün burada bir kez daha yeni mutluluklara hep birlikte tanık olacağız.

İlk Evim Projesi kapsamında Bilecik’imizde yapılacak olan konutlarla hemşerilerimiz yeni evlerine kavuşacaklar. Yapılacak TOKİ konutlarıyla, Bilecik Merkez’de 200, Söğüt’te 150, Osmaneli 287, Bozüyük Dodurga Beldesinde 80, Pazaryeri’nde 100, İnhisar’da 121, Bayırköy beldemizde 99 olmak üzere toplamda bin 37 yeni konutun sahipleri noter huzurunda çekilecek olan kurayla belirlenecek. Bin 37 konut demek bin 37 aile demektir. Bin 37 ailemize evlerine tez zamanda kavuşmalarını ve yeni evlerinde nice güzel anılar biriktirmelerini temenni ediyorum. Hemşerilerimize hayırlı uğurlu olsun, sağlık ve huzur içerisinde güle güle otursunlar” dedi.

Vali Kızılkaya ayrıca desteklerinden ötürü başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a, Toplu Konut İdaresi Başkanı Ömer Bulut’a ve emek veren herkese teşekkür etti.

Kurada isimleri çıkan vatandaşların sevinçleri dikkatlerden kaçmazken bazı vatandaşların mutluluktan gözyaşını engelleyemediği görüldü.