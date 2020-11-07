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Aktüel Bilecik'te seralarda marul yetiştiren üreticiler sezondan umutlu
Aktüel

Bilecik'te seralarda marul yetiştiren üreticiler sezondan umutlu

Uygun iklim ve toprak yapısıyla yaklaşık 20 bin ton üretim yapılan, Türkiye'nin kışlık sebze üretiminde söz sahibi Bilecik'in Söğüt ve İnhisar ilçelerindeki çiftçiler sezona umutla başladı - Yakacık Köyü Muhtarı Hüseyin Yıldırım: - "Yeni sezonda hem rekolte hem de fiyatlardan umutluyuz. Geçen yıl marulun hasat dönemi koronavirüse denk geldiği için istediğimiz fiyata satamadık ve para kazandırmadı. Geçen yıl mağdur olduk. Gelen işçiler bizimle seralarda yeni umutlarla çalışmaya başladı"

Yeniakit Publisher
2020-11-07 11:16:18 -
Bilecik'te seralarda marul yetiştiren üreticiler sezondan umutlu

BİLECİK (AA) - MUHSİN ARSLAN - Uygun iklim ve toprak yapısıyla yılda yaklaşık 20 bin ton sebze-meyve üretimi yapılan, Türkiye'de kışlık sebze üretiminde söz sahibi Bilecik'teki seracılar, yeni sezonda marul fidelerini toprakla buluşturdu.

Söğüt ve İnhisar ilçelerindeki üreticiler, başta İstanbul olmak üzere Marmara Bölgesi'nin kışlık sebze ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılıyor.

Üreticiler, yeni sezona hem rekolte hem de fiyat açısından umutla girerken, yaklaşık 5 bin dekar alanda marul yetiştirmeyi hedefliyor.

Söğüt ilçesine bağlı Yakacık köyünün muhtarı Hüseyin Yıldırım, AA muhabirine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Ekilmedik yer kalmasın." çağrısına uyduklarını söyledi.

Seralarda marul ekimine başlandığını ve üreticilerin bu yıldan umutlu olduğunu anlatan Yıldırım, şöyle konuştu:

''Yeni sezonda hem rekolte hem de fiyatlardan umutluyuz. Geçen yıl marulun hasat dönemi koronavirüse denk geldiği için istediğimiz fiyatlara satamadık ve para kazandırmadı. Geçen yıl mağdur olduk. Gelen işçiler de bizimle seralarda yeni umutlarla çalışmaya başladı. İnşallah bu sezon para kazanırız umuduyla marul fidelerini dikiyoruz. Bölgede yetiştirilen marulun yaklaşık yüzde 80'ini İstanbul'a gönderiyoruz. En büyük avantajımız İstanbul ve büyükşehirlere yakın olmamız. Kalan bölümü de Marmara ve İç Anadolu bölgelerindeki illerde market ve pazar tezgahlarında yerini alıyor.''

- ''İnşallah emeğimizin karşılığını alırız''

Üretici Yaşar Sarı da yeni sezona marul ekimiyle başladıklarını belirtti.

Sezonun iyi geçmesini arzu ettiklerini ifade eden Sarı, "Dikimini yaptığımız marulları kasım sonuna doğru hasada hazırlayacağız. Hava şartlarında herhangi bir sorun yaşamazsak hasadını yapacağız. Dikiminden kesimine kadar ailece çalışıyoruz. İnşallah emeğimizin karşılığını alırız.'' diye konuştu.

Yaklaşık 15 yıldır marul üretimi yapan Hayrettin Kasap ise seraya umutla girdiğini dile getirerek, "Seralarda heyecanlı bir dönem yaşanıyor. Geçimimizi seracılıktan sağlıyoruz. Gurbete gidip başka yerde çalışmak yerine köyde kendi işimizi yapıyoruz. Kış sezonunda en fazla ürettiğimiz ürün marul. İnşallah iyi bir sezon geçiririz.'' ifadelerini kullandı.

Serada çalışan Ayşe Sarı, ürünlerini iyi fiyata satacaklarına inandığını ifade etti.

52 yaşındaki Asiye Çiftçi de yeni sezondan umutlu olduklarını vurguladı.

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