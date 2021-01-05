Bilecik'te ölü bulunan yaşlı adamın torunu tutuklandı
BİLECİK (AA) - Bilecik’te bir yaşlı adamın, evinde cesedinin bulunmasının ardından gözaltına alınan torunu tutuklandı.
Ziya A'nın (81), Bayırköy beldesi Gazi Mahallesi'ndeki evinde ölü bulunmasına ilişkin soruşturmayı genişleten jandarma ekipleri, torunu Mehmet A'yı (44) gözaltına aldı.
Dedesini boğduğu iddia edilen Mehmet A, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.
Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe "kasten adam öldürme" suçundan tutuklandı.