Bilecik'te Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 139 kişiye 153 bin 480 lira ceza kesildi
BİLECİK (AA) - Bilecik'in Osmaneli ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 139 kişiye 153 bin 480 lira ceza kesildi.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, salgınla mücadele kapsamında ekiplerin sıklıkla denetim yaptığı belirtildi.
Denetimlerde maske takmayan, sosyal mesafe kuralına uymayan ve izinsiz düğün yapan 139 kişinin tespit edildiği, ilgili kişilere 153 bin 480 lirası ceza kesildiği ifade edildi.
İlçe merkezi ve köylerde Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında denetimlerin sıklıkla devam edeceği bildirildi.