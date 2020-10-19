Bilecik'te aydınlatma direğine çarpan panelvandaki 3 kişi yaralandı
BİLECİK (AA) - Bilecik'te aydınlatma direğine çarpan araçtaki 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İ.A. idaresindeki 11 AAH 518 plakalı panelvan, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ana giriş kapısı önünde, refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı.
Kazada, sürücü ile panelvanda bulunan A.T. (14) ve T.E. (16) yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçta sıkışan A.T. ve T.E'yi bulunduğu yerden çıkartarak ambulansa aldı.
Yaralılar, Bilecik Devlet Hastanesine sevk edildi.