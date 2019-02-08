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Bilardoda Dünya Kupası karşılaşmaları Türkiye'de

- 3 Bant Bilardo Dünya Kupası, 11-17 Şubat tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirilecek- Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanı Ersan Ercan:- "20 sporcumuzla yer aldığımız turnuvada oldukça iddialıyız"

08 Şubat 2019 Cuma 15:17
Bilardoda Dünya Kupası karşılaşmaları Türkiye'de


ANKARA (AA) - 3 Bant Bilardo Dünya Kupası, 11-17 Şubat tarihlerinde Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenecek.

Türkiye Bilardo Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre Türkiye, 2019 yılının Dünya Kupası karşılaşmalarının ilkine ev sahipliği yapacak.

Turkcell ve Spor Toto Teşkilatı'nın destekleriyle gerçekleştirilecek organizasyona 22 ülkeden, 149 sporcu katılacak.

Türkiye'nin 20 sporcuyla katılacağı organizasyonda Semih Saygıner, Murat Naci Çoklu, Tayfun Taşdemir ve Lütfi Çenet gibi dünya çapındaki bilardocular da mücadele edecek.

TBF Başkanı Ersan Ercan, 2019 yılının Dünya Kupası karşılaşmalarının ilkine ev sahipliği yapacaklarını hatırlatarak, "20 sporcumuzla yer aldığımız turnuvada oldukça iddialıyız." ifadesini kullandı.

Antalya'da kupayı kaldırmak istediklerini belirten Ercan, şunları kaydetti:

"Gerçekten çok önemli bir organizasyona ev sahipliği yapacağız. Bu çok gurur verici bir olay. Bütün hazırlıklarımızı yaptık. 22 ülkeden 149 sporcu nefes kesen mücadeleler yapacak. 20 sporcumuzla yer aldığımız turnuvada oldukça iddialıyız. 2018 yılında yine Antalya’da gerçekleştirdiğimiz Dünya Kupası’nda ikinci olmuştuk. Bu sene ülkemizde şampiyonluk kupasını kaldırmak istiyoruz."

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Haber Tarihi: 08 Şubat 2019 Cuma 15:17
  1. 11-17 Şubat
  2. 3 Bant Bilardo Dünya Kupası
  3. Antalya
  4. bilardo
  5. Manavgat
  6. Semih Saygıner

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