Bilardo Milli Takımı, dünya şampiyonu - Murat Naci Çoklu ve Lütfi Çenet'ten oluşan Bilardo Milli Takımı, 3 Bant Bilardo Milli Takımlar Dünya Şampiyonası'nda şampiyonluğa ulaştı



İSTANBUL (AA) - Bilardo Milli Takımı, Almanya'nın Viersen şehrinde yapılan 3 Bant Bilardo Milli Takımlar Dünya Şampiyonası'nda şampiyon oldu. Türkiye Bilardo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Murat Naci Çoklu ve Lütfi Çenet'ten oluşan Türk Milli Takımı, 3 Bant Bilardo Milli Takımlar Dünya Şampiyonası'nda Almanya, Kolombiya ve Peru'nun olduğu grubu birinci tamamlayarak çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde Kolombiya'yı mağlup eden ay-yıldızlılar, yarı finalde Güney Kore'yi, finalde ise Hollanda'yı yenerek dünya şampiyonluğuna ulaştı.



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