Biden'dan başkomutana asker selamı
ABD Başkanı Joe Biden, "G20 Liderler Zirvesi"nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a asker selamı verdi. O anlar sosyal medyada gündem oldu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "G20 Liderler Zirvesi"ne katılmak üzere İtalya'nın başkenti Roma'ya gitti.
Aile fotoğrafı çekiminden önce Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti Devlet Başkanı Felix Tshisekedi, kısa bir süre sohbet etti.
Biden'dan Erdoğan'a asker selamı
Öte yandan Başkan Erdoğan'ı gören ABD Başkanı Joe Biden'ın ayakta "asker selamı" verdiği anlar sosyal medyada olay oldu.