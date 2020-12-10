  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Biden, eski rakibi Pete Buttigieg'i ABD'nin Çin Büyükelçiliği görevine getirmeyi düşünüyor
Aktüel

Biden, eski rakibi Pete Buttigieg'i ABD'nin Çin Büyükelçiliği görevine getirmeyi düşünüyor

Yeniakit Publisher
2020-12-10 19:16:16 -
Biden, eski rakibi Pete Buttigieg'i ABD'nin Çin Büyükelçiliği görevine getirmeyi düşünüyor

NEW YORK (AA) - ABD başkanlığına seçilen Joe Biden'ın, eski rakibi Demokrat başkan adayı Pete Buttigieg'i ABD'nin Çin Büyükelçiliği görevine getirmeyi düşündü iddia edildi.

ABD basınında yer alan haberlere göre Biden, başkanlık yarışından çekilen ve kendisine destek veren eski South Bend Belediye Başkanı Pete Buttigieg'i ABD'nin Çin Büyükelçisi olarak atamayı düşünüyor.

Kabinede yer almak istediği konuşulan Buttigieg, ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği görevine gelmek istiyordu ancak Biden, bu göreve 35 yıl boyunca ABD Dışişleri Bakanlığında kariyer diplomatı olarak görev yapan siyahi Linda Thomas Greenfield'i getireceğini açıklamıştı.

Biden'ın ayrıca Buttigieg'e Gazi İşleri Bakanlığını teklif ettiği ancak Buttigieg'in bu görevi istemediği de iddialar arasında yer alıyor.

Joe Biden, ayrıca eski Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Denis McDonough'u Gazi İşleri Bakanlığına, eski başkan Barack Obama'nın ulusal güvenlik danışmanı Susan Rice'i ise Beyaz Saray İç Politika Konseyi'nin başına getirecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Darbeci Sisi'den Türkiye ile çatışma açıklaması: İlk saldıran...
Dünya

Darbeci Sisi'den Türkiye ile çatışma açıklaması: İlk saldıran...

Mısır'ın darbeci lideri Abdülfettah Sisi, Türkiye ile olası çatışma ihtimalini değerlendirdi. Sisi, “Mısır asla saldıran taraf olmayacak” de..
Merkel'e alçak mektup: Türkiye olası bir çatışmada kullanabilir
Dünya

Merkel'e alçak mektup: Türkiye olası bir çatışmada kullanabilir

Avrupa Parlamentosu üyesi Alman ve Yunan 53 milletvekili, Almanya Başbakanı Angela Merkel'e yazdıkları mektupta Türkiye'ye denizaltı satışın..
Müthiş gelişme! Dünya devi Türkiye'de üretecek
Ekonomi

Müthiş gelişme! Dünya devi Türkiye'de üretecek

Alman basını, Ford Otosan'ın Kocaeli fabrikasına yeni yatırım yapma kararını haberleştirdi ve ikili anlaşma gereği VW Transporter minibüsler..
Satılık 2018 model Fiat Fiorino
Satılık 2018 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay