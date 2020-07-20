Bezelyenin faydaları nelerdir? Bezelye nelere iyi geliyor?

Başta potasyum olmak üzere yüksek miktarda vitamin ve mineral içeren bezelye, insan sağlığına pek çok fayda sağlıyor. Uzmanlar bezelyenin kalp hastalıkları riskini azalttığını söylüyor. Güçlü bir antioksidan olan bezelye yüksek miktarda nişasta, lif, karoten, protein, demir, fosfor, potasyum, A ve B vitaminleri içeriyor. Yapılan birçok araştırma besin değeri oldukça yüksek olan bu inanılmaz besinin kandaki kötü kolesterol seviyesini düşürdüğünü ve böylelikle kalp krizi riskini önemli ölçüde azalttığını göstermiştir.

Peki bezelye nelere iyi geliyor? İşte bezelyenin inanılmaz faydaları...

- Bağışıklık sistemini güçlendirerek vücudu çeşitli hastalıklara karşı korur.

- Karaciğerdeki toksinlerin vücuttan atılmasını sağlar.

- Potasyum bakımından zengin olan bezelye, vücuttaki tüm hücrelerin güçlenmesine ve çalışmasına yardımcı olur.

- Beyin rahatsızlıklarını önler. Alzheimer hastalğının yaşanma riskini düşürür.

- Sinir hücrelerinin işlevselliğini arttırır.

- Kansızlığa karşı birebirdir.

- Lif bakımından da zengin olmasıyla birlikte uzun süreli tokluk hissi verir.

- Kabızlık gibi sorunların yaşanmasını engeller.

- Kas ve kemiklerin gelişmesine yardımcı olur.

- A vitamini bakımından da oldukça zengin olmasıyla birlikte göz sağlığını korur.

- Saç köklerine faydalıdır. Yıpranma ve dökülme gibi saç problemlerinin yaşanmasını önler.

- Cilt sağlığına iyi gelir. Cilt hücrelerinin yenilenmesini ve genç kalmasını sağlar. Ayrıca yaşlığı geciktirir.