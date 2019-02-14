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Beyşehir’de en çevreci öğrenciye bisiklet ödülü

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, bir okulda düzenlenen proje kapsamında en fazla plastik şişeyi toplayan çevreci öğrenci, yarışmanın ödülü olan bir bisikletin de sahibi olacak.

14 Şubat 2019 Perşembe 12:48
Beyşehir’de en çevreci öğrenciye bisiklet ödülü

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, bir okulda düzenlenen proje kapsamında en fazla plastik şişeyi toplayan çevreci öğrenci, yarışmanın ödülü olan bir bisikletin de sahibi olacak.


Beyşehir’e bağlı Üzümlü Mahallesinde bulunan Şehit Mehmet Ümütkesmez İlkokulu tarafından e Twinning ve Sıfır Atık Projesi kapsamında “Şişeyi getir, pedalı çevir” konulu yarışma düzenlendi.


Okul Müdür Yardımcısı Sefer Bakır, okul olarak çevreye duyarlılık için yeni bir projeyi daha hayata geçirdiklerini söyledi. Okulda öğrenim gören öğrencilerinin çevrelerindeki plastik şişeleri toplamaları ve yerleşim merkezinde yaşayan insanlar için de farkındalık oluşturmak amacıyla hayata geçirmeye çalıştıkları proje hakkında bilgi veren Bakır, “Amacımız, plastiklerden arınmış ve korunan sağlıklı bir çevredir. Ayrıca, Çevre ve Şehircilik ile Milli Eğitim Bakanlıklarımızca imzalanan protokoller gereği yürütülmekte olan Sıfır Atık Projesine de destek vermektir. Bu etkinliğin yöremize, ilçemize, ilimize ve tüm ülkemize örnek olması amacıyla böyle bir farkındalık oluşturmayı da hedefliyoruz. Projemize katkı sağlayan öğrencilerimize, öğretmen arkadaşlarımıza, okul personelimize ve Okul Müdürümüz Nevzat Bilgiç’e teşekkür ve şükranlarımızı sunuyoruz. Temiz ve sağlıklı çevre için bir yerden başlamak lazım diyerek bir kıvılcım yaktık. Bu kıvılcımın bütün ülkemizde karşılık bulmasını diliyoruz” ifadelerini kullandı.


Sefer Bakır, 11 Şubat’ta başlayan ve 15 Nisan 2019 tarihine kadar sürecek yarışmada okulda en fazla plastik şişeyi toplayan öğrenciye bir bisikletin ödül olarak verileceğini, ayrıca sınıf düzeylerinde ana sınıfı,1,2,3 ve 4’üncü sınıfların birinci olan öğrencilerine paten, ikincilerine ise kaykay hediye edeceklerini sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 12:48
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