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Gündem Beyrut saldırısı sonrası Netanyahu'nun ofisinden fotoğraflı paylaşım
Gündem

Beyrut saldırısı sonrası Netanyahu'nun ofisinden fotoğraflı paylaşım

Yeniakit Publisher
2024-07-30 22:17:00 -
Beyrut saldırısı sonrası Netanyahu'nun ofisinden fotoğraflı paylaşım

Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlenen saldırı sonrası İsrail Başbakanlık Basın Ofisi, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun fotoğrafını herhangi bir mesaj olmadan paylaştı.

Basın ofisinden paylaşılan fotoğrafta, Netanyahu'nun İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Tzachi Hanegbi, askeri danışmanı Roman Gofman ve bazı yetkililerle toplantı halinde olduğu görülüyor.

Herhangi bir açıklama yapılmadan paylaşılan fotoğrafta, Netanyahu'nun kırmızı kablolu sabit telefonla konuştuğu fotoğrafta göze çarpıyor.

Öte yandan Savunma Bakanı Yoav Gallant, Beyrut'taki saldırı sonrası sosyal medya hesabından kısa bir mesaj paylaştı.

Mesajında Gallant, "Hizbullah kırmızı çizgiyi aştı." ifadesini kullandı.


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- Netanyahu'dan bakanlarına konuşma yasağı

İsrail basını, Netanyahu'nun İsrailli bakanlara Beyrut'taki saldırıyla ilgili yorum yapmamalarını istediğini yazdı.

Lübnan’ın başkenti Beyrut’taki Dahiye bölgesinde şiddetli bir patlama meydana gelmişti.

İsrail ordusu yaptığı açıklamada, saldırının sorumluluğunu üstlenerek Hizbullah'ın komutanlarından birinin hedef alındığını aktarmıştı.

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