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Aktüel Beyoğlu'nda ticareti yasak olan piton yılanı korumaya alındı
Aktüel

Beyoğlu'nda ticareti yasak olan piton yılanı korumaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-12-30 14:58:07 -
Beyoğlu'nda ticareti yasak olan piton yılanı korumaya alındı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da kaçak yollarla yurda getirilen piton yılanı, korumaya alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet" ile "uyuşturucu ve uyarıcı madde bulundurma" konularıyla ilgili yapılan çalışmalar kapsamında Kalyoncu Kulluğu Caddesi'ndeki bir adrese operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramada, ticareti yasak olan 3 metre uzunluğunda piton yılanı ile 1,25 gram esrar ele geçirildi.

Polis olayla ilgili çalışma başlatırken, adreste bulunan piton yılanı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.




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