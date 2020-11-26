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Aktüel Beyoğlu'nda "Mimozalı Kadın" eserinin resmedildiği merdiven kullanıma açıldı
Aktüel

Beyoğlu'nda "Mimozalı Kadın" eserinin resmedildiği merdiven kullanıma açıldı

Yeniakit Publisher
2020-11-26 14:56:56 -
Beyoğlu'nda "Mimozalı Kadın" eserinin resmedildiği merdiven kullanıma açıldı

İSTANBUL (AA) - Beyoğlu Belediyesinin sokakları güzelleştirmek amacıyla başlattığı proje kapsamında Enli Yokuşu'na, Osman Hamdi Bey'in eseri "Mimozalı Kadın"ın üç boyutlu çizimi yapıldı.

Çizimi tamamlanan merdivenin kullanıma açılması dolayısıyla düzenlenen törende konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Türk sanat tarihinde önemli bir yer edinen çok yönlü sanatçı ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinin de kurucusu olan Osman Hamdi Bey'in "Mimozalı Kadın" eserinin ilçeye güzellik kattığını belirtti.

Üniversitelerle iş birliği yaparak Beyoğlu'nun sanat ve kültür yönünü ön plana çıkaracak çalışmalara imza attıklarını anlatan Yıldız, bu kapsamda ilçenin merdiven ve duvarlarının uluslararası sanatçılar ve üniversite öğrencileri tarafından boyandığını ifade etti.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi öğrencilerinin "Mimozalı Kadın" eserini Enli Yokuşu'na başarılı bir şekilde uyguladığını vurgulayan Yıldız, 25 üniversiteyle iş birliği içinde bu tarz çalışmaları yapmaya devam edeceklerini kaydetti.

Yıldız, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Handan İnci'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı için törene katılamadığını belirterek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Açılışa, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Burçin Cem Arabacıoğlu ile çizimi yapan üniversite öğrencileri katıldı.

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