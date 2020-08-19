  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Beyoğlu'nda Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetimler yapıldı
Aktüel

Beyoğlu'nda Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetimler yapıldı

Yeniakit Publisher
2020-08-19 11:37:33 -
Beyoğlu'nda Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetimler yapıldı

İSTANBUL (AA) - Beyoğlu'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimleri kapsamında iş yerlerinde sosyal mesafe, maske ve hijyen kontrolü yapıldı.

İçişleri Bakanlığının dün 81 il valiliğine gönderdiği "Kovid- 19 Tedbirleri Kapsamında Denetimler" konulu genelge kapsamında Beyoğlu'nda denetimler gerçekleşti.

Ekipler, İstiklal Caddesi'nde kafe ve lokantalarda kurallara uyulup uyulmadığını denetlerken, cadde üzerindeki vatandaşları sosyal mesafe ve maske takma konusunda uyardı.

Ayrıca, ilçe genelindeki park, bahçe ve çeşitli noktalarda da denetimlerin gün boyu süreceği belirtildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CHP kulislerinden bomba bilgi:
Siyaset

CHP kulislerinden bomba bilgi: "Abdullah Gül değil" dedi, Kılıçdaroğlu'nun çatı adayını açıkladı!

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun “Abdullah Gül’den neden korkuyorlar?” sorusunu irdeleyen ve CHP kulislerinden bilgi paylaşan Gazeteci Yazar Serd..
Mali'deki darbe girişimiyle ilgili Coşkun Başbuğ'dan kritik çıkış: Döktüğün kanların hesabını vereceksin
Gündem

Mali'deki darbe girişimiyle ilgili Coşkun Başbuğ'dan kritik çıkış: Döktüğün kanların hesabını vereceksin

Güvenlik ve Terör Uzmanı, emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ, Mali'de yaşanan askeri hareketlilik ile ilgili kritik bir çıkışta bulundu. ..
Bir ülkede daha 'darbe girişimi' iddiası! Çok sayıda siyasetçi tutuklandı
Dünya

Bir ülkede daha 'darbe girişimi' iddiası! Çok sayıda siyasetçi tutuklandı

Mali'de darbe girişimi iddiasıyla bazı bakanlarla yüksek rütbeli askerlerin alıkonulduğu ileri sürüldü. Yerel kaynaklardan gelen son bilgile..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı