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Kültür - Sanat Beyoğlu Kültür Günleri çocuk şenliği
Kültür - Sanat

Beyoğlu Kültür Günleri çocuk şenliği

Yeniakit Publisher
2023-10-31 21:14:00 -
Beyoğlu Kültür Günleri çocuk şenliği

Kültür Bakanlığı Beyoğlu Kültür Günleri bünyesinde mesajlarla dolu eğitici eğlendirici Büyük Çocuk Şenliği yapıldı. Geleneksel Türk tiyatrosu örnekleri ağırlıklı çocuk şenliğinin genel yönetmeni ve sunucusu Tiyatro Oyuncuları Derneği ve Müstakil Maneviyatçı Sanatçılar Derneği başkanı emektar tiyatrocu İsmail Yeşilbağ’dı.

Programın açılış konuşması ve sunumunu da yapan Yeşilbağ, sunuma başlarken bir velinin sorduğu program eğitici olacak mı sorusuna, yeterli milli manevi mesajlar vermeden ve mutlaka eğlendirmeden program yapmadıklarını söyledi.

Programın ilk bölümünde canlı Karagöz ile Hacivat Çevreci ve sıfır atıkçı canlı ortaoyunu çocuk tiyatrosu seyredilirken çocuklar tarafından sürekli alkışlandı. Sonra jonglör, illüzyonist Erdem Obüs dayısı erkan Obüs’ten öğrendiği ve 25 yıldır yaptığı çok güzel jonglör ve illüzyon oyunları ile çocukları mutlu etti. Daha sonra Palyaço gösterisi ve gölge Karagöz gösterisi hayali Atlıhan Çetinkaya tarafından yapıldı. En sonunda Nasrettin Hoca karakterini yorumlayan oyuncu Mustafa Aydın ve masal hayvanları ve de uzun adam eşliğinde mesajlar verilip çocuklara Türk bayrağı ve balonlar hediye edildi. Hediyelerin ardından yüz boyama etkinliği de yapıldı.

Yeşilbağ Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve ekibi ile organizatörlere teşekkür ederek çocuk şenliğini bitirdi.   

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