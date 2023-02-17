Beyoğlu Belediyesi Depremzedeler İçin 200 Konteyner Ev Kuruyor

Erdoğan Gül

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 11 ili etkileyen 7,7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından tüm Türkiye yaraları sarmak için tek yürek oldu. Deprem felaketinin ardın 100 kişilik ekip ve araçlarla depremzedelerin yardımına koşan Beyoğlu Belediyesi, depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması için de hummalı bir çalışma yürütüyor. Aşevlerinden fırına, duş alanlarından tuvaletlere kadar depremzedelerin acil ihtiyaçlarını karşılamak için durmaksızın çalışan Beyoğlu Belediyesi, Kahramanmaraş merkezde de 200 konteyner ev kuruyor.

Depremzedeler için 200 konteyner ev kuruluyor

Beyoğlu Belediyesi, Kahramanmaraş’ta depremzedelerin barınma ihtiyacının karşılanmasına destek olmak amacıyla da 200 adet konteyner ev kurmak için çalışmalara başladı. Yer tespiti yapılan çalışma kapsamında ilk etapta bölgeye sevk edilen 50 konteynerin kurulumu yapılıyor. Sevkiyat sürecinde olan 150 konteynerin kurulumu da bölgeye ulaştığı an yapılacak. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da 2 başkan yardımcısı, 5 birim müdürü ile bölgede yardım çalışmalarını bizzat koordine ediyor.

Beyoğlu'ndan deprem bölgelerine 80'in üzerinde yardım tırı gönderildi

Beyoğlu Belediyesi depremlerin ardından başlattığı yardım kampanyası kapsamında şu ana kadar 80 tırın üzerinde yardım malzemesini bölgeye ulaştırdı. Bölgeye gönderilen yardımların ilçe ve köylere de ulaşması için özel bir ekip kuran Beyoğlu Belediyesi, 8 araç ve 2 motosikletten oluşan acil yardım ekibiyle Kahramanmaraş merkez, çevre ilçeler ve köylerde koordineli bir şekilde depremzedelere gıda kolisi, hijyen malzemeleri, kışlık kıyafet, battaniye ve ısıtıcı dağıtımı yapıyor.

Her gün 10 bin depremzedeye üç öğün sıcak yemek veriliyor

Beyoğlu Belediyesi, deprem bölgelerindeki çalışmalara 100 kişilik ekiple destek veriyor. 40 kişilik arama kurtarma ve sağlık ekibi ile ikisi ambulans 8 araç arama kurtarma çalışmalarına destek veriyor. 60 kişilik ekiple de depremzedelerin yaraları sarılıyor. Kahramanmaraş Dulkadiroğlu’nda 1 aşevi, 2 seyyar mutfak, günde beş bin ekmeğin pişirildiği 1 fırın ile 3 yemek dağıtım merkezi kuran Beyoğlu Belediyesi her gün 10 bin depremzedeye üç öğün sıcak yemek ikramı yapıyor.

Bölgedeki ihtiyaçların karşılanması için kapsamlı bir çalışma yürütülüyor

Belediye ekiplerince bölgede kurulan çamaşırhane, tuvaletler ve duş alanları da depremzedelerin kullanımına sunuldu. Ayrıca depremzedelerin kaldığı 10 farklı noktaya telefon, tablet ve bilgisayar gibi elektronik eşyaların şarj edilebilmesi amacıyla mobil şarj üniteleri kuruldu. Çalışmalarda depremden zarar gören çocuklar da unutulmadı. Beyoğlu Belediyesi, Kahramanmaraş Merkezde çocuklar için iki farklı noktada oyun grupları kurdu. Depremde zarar gören hayvanların tedavisi için bölgeye gönderilen Beyoğlu Belediyesi Veteriner Müdürlüğü ekipleri de çalışmalarını sürdürüyor. Beyoğlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından bölgeye gönderilen temizlik araçları da çöp toplama ve temizlik işlerine katkı sunuyor.