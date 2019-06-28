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Beykent Üniversitesi doktor öğretim üyesi alım ilanı | Başvurular nasıl yapılacak?

Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan ilanda İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi işletme bölümünde görevlendirilmek üzere uzmanlık alanı işletme yönetimi olan doktor öğretim üyesi alımının yapılacağını açıkladı. Beykent Üniversitesi doktor öğretim üyesi alım ilanı başvuru şartları neler? Beykent Üniversitesi doktor öğretim üyesi alım başvuru tarihi ne zaman? İşte detaylar.

28 Haziran 2019 Cuma 10:40
Beykent Üniversitesi doktor öğretim üyesi alım ilanı | Başvurular nasıl yapılacak?

Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan ilanda İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi işletme bölümünde görevlendirilmek üzere uzmanlık alanı işletme yönetimi olan doktor öğretim üyesi alımının yapılacağını açıkladı. Beykent Üniversitesi doktor öğretim üyesi alım ilanı başvuru şartları neler? Beykent Üniversitesi doktor öğretim üyesi alım başvuru tarihi ne zaman? İşte detaylar.

Üniversitemize 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesine İşletme Yönetimi alanında 1 Öğretim Üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadro tam zamanlıdır.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) halinde vermeleri gerekmektedir.

Başvurular bu ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde T.C. Beykent Üniversitesi Yazı İşleri Müdürlüğü’ne şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler ilgili birimlerden öğrenilecektir.

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 10:40
  1. Beykent Üniversitesi doktor öğretim üyesi alım ilanı
  2. Beykent Üniversitesi öğretim üyesi alım başvurular nasıl yapılacak?

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