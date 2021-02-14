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Ekonomi Beykent Üniversitesi 18 öğretim üyesi alacak
Ekonomi

Beykent Üniversitesi 18 öğretim üyesi alacak

Beykent Üniversitesi; Meslek Yüksekokulu, Mühendislik - Mimarlık Fakültesi, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Tıp Fakültesi ve Fen Edebiyat Fakültesi bünyesine çeşitli alanlarda görevlendirilmek üzere 18 akademik personel alacak.

Yeniakit Publisher
2021-02-14 12:51:00 -
Beykent Üniversitesi 18 öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre belirtilen pozisyonlara başvurular 14.02.2021 tarihinden itibaren 15 gün süre ile kabul edilecek. Adaylar, başvurularını istenen belgelerle birlikte T.C. Beykent  Üniversitesi  Yazı  İşleri  Müdürlüğü’ne  şahsen  veya  posta  aracılığı  ile  yapabilecek. Postadaki  gecikmeler  ve  eksik  belge  ile  yapılan  başvurular  dikkate  alınmazken, internet  üzerinden başvurular  ise kabul  edilmeyecek.  Başvuru  için  gerekli  belgeler  ve  diğer  tamamlayıcı  bilgiler  ilgili birimlerden öğrenilebilir.

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

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