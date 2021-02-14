Beykent Üniversitesi 18 öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre belirtilen pozisyonlara başvurular 14.02.2021 tarihinden itibaren 15 gün süre ile kabul edilecek. Adaylar, başvurularını istenen belgelerle birlikte T.C. Beykent Üniversitesi Yazı İşleri Müdürlüğü’ne şahsen veya posta aracılığı ile yapabilecek. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmazken, internet üzerinden başvurular ise kabul edilmeyecek. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler ilgili birimlerden öğrenilebilir.

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