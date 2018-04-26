Beyinde pıhtı atması nedir? Tedavisi nelerdir?

PIHTI ATMASI NEDİR?

Beyinde pıhtı atması, Kan hücrelerinin bazı nedenlere bağlı olarak damar içinde oluşturduğu pıhtı, damar duvarına yapışıktır. Bu pıhtı damar duvarından koparsa, kan dolaşımına karışarak beyinde pıhtı atmasına neden olabilmektedir. Beyin dışında kalp, akciğer böbrek ve bacaklarda da pıhtı atması oluşabilir. Bu duruma pıhtı atması denir. Bu pıhtı atması kalp ve akciğeri besleyen damarları tutması sonucu ölümle sonuçlanan ciddi sonuçlar doğurmaktadır.

PIHTI ATMASININ NEDENLERİ NELERDİR?

Uzun seyahat yapan kişilerde hareketsizlik nedeniyle beyinde pıhtı atması sık görülen bir rahatsızlıktır. Uzun süre hareketsiz kalmak, bacaklarda kan toplanmasına ve buna bağlı olarak toplardamarda pıhtı oluşup bu pıhtının kopması halinde kan dolaşımı yoluyla beyinde pıhtı atmasına neden olur. Daha önce kalp krizi geçiren kişiler, kalp kapakçığı hastalığı olan kişiler, ritmi bozukluğu yaşayan kişiler, ileri yaş gurubundakiler ve genetik yatkınlığı olanlardır. Televizyon ve internet başında uzun süre hareketsiz kalmakta beyinde pıhtı atmasına zemin hazırlayabilir. Ortopedik cerrahi tedavi olan ve uzun süre hastahanede hareketsiz yatan kişilerde risk altındadır.

BEYİNE PIHTI ATMASI BELİRTİLERİ NELERDİR?

* Beyine pıhtı atması sonucu beynin konuşma merkezine giden damarlar tıkanırsa kişi konuşma yetisini kaybedebilir.

* Kolu ve ayağı oynatan merkez damarlarında pıhtı atması gerçekleşirse kişinin eli ayağı tutmaz ve düşer. Bunun sonucunda halk arasında bilinen ismi ile felç ve inme oluşur.

* Göz damarlarına pıhtı atması sonucu kişi görme yetisini kaybedebilir.

PIHTI ATMASI NASIL ÖNLENİR?

Kan pıhtılarının olup olmadığını kişi kendiliğinden fark edemez. Bireyler belli bir yaştan sonra belli dönemlerde hastanelerde genel bir kontrolden geçmeleri gerekmektedir. Bu olası bir hastalığın oluşumunu önlemek ya da erken tedavisinin başlanması için önemlidir. Bu genel kontrollerde beyin MR’ından kan testine kadar bir çok tetkik yapılmaktadır. Genellikle kan pıhtılaşma sorunu daha öncesinde kalp, beyin türünde bir hastalık yaşamasından kaynaklı ya da kan pıhtılaşmasına neden olacak bir etkene sahip olması gerekir.

Kan pıhtılaşması olan birey bu sorunun tespit edilmesi durumunda kan sıvılaştırıcı ilaçlar kullanır. Özellikle beyin kanaması, kalp krizi geçiren hastalarda bu ilacın kullanımı daha yoğundur. Bu hastalarda kan sıvılaştırıcı ilaç kullanılmasının nedeni hastanın pıhtılaşmaya meyilli bir kan yapısının olması ve pıhtılaşan kanın ciddi hayati riskleri olmasından kaynaklıdır. Pıhtı atılmasının önlenmesi için bir diğer yöntem ise sigara kullanılmamasıdır.

Sigara kullanımı damar sertliğine neden olmaktadır. Damarlar esnek yapılara sahiptir ve kan pompalandıkça damarlar genişleyip daralma gösterirler. Sigara tüketen bireylerin ise damarları ise bu işlevi görmeyi zamanla bırakır. Damar sertleşmeleri de kan pıhtılaşmasına zemin hazırlar. Bu nedenle bir diğer yöntem de sigara kullanmamaktır.

PIHTI ATMASI TEDADVİSİ NASIL YAPILIR?

Pıhtı atması tedavisinde, pıhtının verdiği zarar, acil müdahale ile azaltılabilir. Pıhtı atması yaşayan kişiye müdahale geciktikçe hastanın vücudunda ki pıhtı büyür ve buna bağlı bölgede ki zararı da genişler. İlk olarak hastaya ilaç tedavisi uygulanır ve bu sayede pıhtı bölgede eritilmeye başlanır. Bu pıhtının eritilmesinde büyük oranla kan sıvılaştırıcı ilaçlar kullanılır. Gecikilmiş bir pıhtı atma vakasında ilaç çözüm getirmeyebilir. Bu gibi durumlarda cerrahi müdahale yapılması söz konusudur. Öncelikle denenecek yöntem hastanın damar yolundan pıhtı temizlenmeye çalışılır.

Eğer bu müdahale çözüm getirmez ise açık ameliyat söz konusudur. Bundan sonra ki süreçte hastanın bir süre hastanede gözlem altında tutulması gerekir. Hasta eve geçtikten sonra kendisini çok yormamalıdır. Alkol ve sigara tüketmemelidir. Bunun dışında kendisini yormadan düzenli egzersizler yapmalıdır.

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