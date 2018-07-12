Beyin kanaması neden olur?

Darbe alan kafatasında kırık, çatlak olsun veya olmasın beyne giden damarların hasar görmesi, yırtılması veya beyin dokusunun yer değiştirmesiylede damarlar yırtılabilir. Bu durumda beyin kanamaları gerçekleşir.

Hipertansiyon (Yüksek tansiyon) günlük yaşantımızda hergün duyduğumuz kelimelerden biridir.

Hipertansiyon hastalığı, belirli bir yaşın üzeri insanlarda daha yüksek oranlarda görülen bir hastalıktır. Hipertansiyon, kan basıncının normalden fazla olması durumuna denir.

Aslında bu durum beyin kanamalarının en büyük etkenidir. Yüksek tansiyona sahip insanlarda beyin kanaması görülme riski oldukça fazladır.

Hatta dış etkenler (çarpma, darbe alma vs) haricindeki, tüm beyin kanamalarının ana faktörüdür denilebilir. Çünkü yaşın ilerlemesi ile damar duvarlarında oluşan kolesterol ve damarlarda biriken fibrin damarları daraltır.

Zaten yaşlanan damarlar esneklik özelliklerini kaybeder. Bu nedenlerle hipertansiyonu olan insanlarda yüksek kan basıncı damarları zorlar ve yırtılmasına neden olarak beyin kanamasına yol açabilir.

İnsanların önceden geçirdiği veya var olan bazı hastalıklar sebebiyle de beyin kanaması gerçirme olasılığı vardır.

Şeker, beyin tümörü, kalp ve damar hastalıkları, obezite vb. hastalıklar vücuttaki beyin damarlarının zayıflamasına neden olurlar.

Bu durumlarda da beyne giden kan damarlarının, kan basıncına dayanamaması ve yine damarın veya damarların yırtılması durumunda beyin kanaması gerçekleşebilir.

Beyin tümörü varsa, bu hastalık da beyin kanaması neden olabilir. Yine yeterli kan alamayan beyin dokusu içinde kanamalar oluşabilir.

Veya beyne giden kan damarlarının genişlemesi durumunda (baloncuk oluşması) damarın zayıf olan yerinin kan basıncına dayanamayıp yırtılmasıyla da beyin kanamaları meydana gelebilir.

BEYİN KANAMASININ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Beyin kanaması başladığında şiddetli baş ağrısı ve dönmesi, görme kaybı, çift görme, duyu bozuklukları, ani felç, bilinç kayıpları, solunum yetmezlikleri, aşırı uyku hali en önemli belirtilerdendir.

Beyin kanamalarında zamanında hızlı bir şekilde müdahale etmek oldukça önemlidir.

Kanama sebebi ile beyin sapına artacak olan kan basıncından dolayı, bu kısmın zarar görmesi sonucunda beyin kanaması geçiren kişinin hayatını kaybetme riski yüksektir.

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