Beyaz Saray dünyaya duyurdu! ABD Başkanı Trump'tan Hürmüz talebi
Açıklamalarda bulunan Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, "İran'ın önerdiği ilk ateşkes maddelerini reddettik. Hürmüz Boğazı'nın yeniden kapatılması hiçbir şekilde kabul edilemez. Başkan Trump'ın boğazın derhal açılması talebini yineliyorum." ifadelerini kullandı.
