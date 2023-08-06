Beyaz saçları yok eden saç dökülmesini durduran bitkisel kür: bakın bu defa sürdüğünüz yerden adeta kıl fışkırıyor

Saç dökülmesini kesen ve gri saçları yok eden muhteşem karışımın maliyeti de oldukça düşüktür, yapımı kolay ve evde kendiniz tek aşınıza uygulayabilirsiniz.

Bu doğal bitkisel kürün ana maddesi aslında 50 yıldır mutfaklarınızda var ve eminim siz daha önce bu faydasını bilmiyordunuz. Bu madde “Karbonat” evet yanlış duymadınız karışımın ana maddesi karbonattan oluşuyor. Şimdi Beyaz saçları yok eden saç dökülmesini durduran bitkisel kürün yapılışına geçelim.

Saç dökülmesini önleyen karbonat şampuanı tarifi

Her zaman kullandığınız şampuanın içine 1 fincan karbonat koyun ve güzelce karıştırın. 45 dakika kadar bu karışımı bekletin. Artık kullanıma hazır. Şampuana karbonat kattığınız için saçlarınız biraz sert ve kuru olacaktır ama endişelenmeyin. Bu etkili ortadan kaldırmak için elma sirkesi ve biraz pirinç unu (ikisinden de 2 çorba kaşığı yeterli olacaktır) ile saçlarınızı yıkarken masaj yapmak soruna çözüm olacaktır. Artık saçlarınız parlak, pürüzsüz ve yumuşak olacak.

Beyaz saçları yok eden saç dökülmesini durduran bitkisel kürü her gün saçlarınıza uygulayın ve daha sonra bol su ile yıkayın. 3 hafta sonunda artık gri beyazlamış saçlarınız azalacak ve eski rengine dönmüş olacak. Saç dökülmesinin de azaldığını ve durduğunu göreceksiniz.

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Pahalı ve peroksit içeren saç boyalarını saçlarınıza sürüp saçlarınızın yanmasına izin vermeyin. Bu Beyaz saçları yok eden saç dökülmesini durduran bitkisel kür sizin için harika bir yöntem. Üstelik hiçbir yan etkisi de yok.

Saç dökülmesini önleyen karbonat şampuanı tarifi : Karbonat neredeyse herkesin mutfağında bulunan ortak bir bileşendir. Çok kullanışlıdır, pişirme, temizlik vb. için kullanılabilir. Ayrıca, çok önemli sağlık yararları vardır. Yani, saç dökülmesini durdurma ve saç büyümesini teşvik etme kabiliyeti vardır!

Karbonat şampuanı faydaları

Saç Dökülmesini önler

Aslında, karbonat saçlarınızı tamamen doğal olarak temizleyebilir. Ayrıca, yumuşak ve sağlıklı hale getirebilir.Saç. dökülmesini durdurabilir ve saç büyümesini destekleyebilir.

Saç Uzamasını Sağlıyor

Saçınızı toksinler ve kimyasallar yüklenirse saç büyümesini engelleyecektir. Karbonat bu toksinleri kimyasalları yok etmede çok etkili.

Klordan kurtarır

Klor önemli saç hasarı yapabilir. Dahası, saç renginizi de değiştirebilir. Aksine, kabartma tozu saç dökülmesini önleyerek saçınızı ve kafa derinizdeki kloru ortadan kaldırabilir.