'Beyaz Futbol' sunucusu Ertem Şener, Beyaz TV'den ayrıldı
'Beyaz Futbol' ve 'Derin Futbol' programlarının sunucusu Ertem Şener, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Beyaz TV'den ayrıldığını açıkladı.
Beyaz TV ekranlarında yayınlanan 'Beyaz Futbol' ve 'Derin Futbol' programlarının sunucusu Ertem Şener, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla görevinden ayrıldığını açıkladı.
Ertem Şener istifa etti
Beyaz TV'de 7 yıldır spor müdürü görevini sürdüren ve 'Beyaz Futbol' ile 'Derin Futbol' programlarının sunucusu Ertem Şener, görevini bıraktığını açıkladı.
Ertem Şener, bazı haber sitelerinin kendisi hakkında kovulduğuyla ilgili çıkan iddialarını sosyal medya hesabından yalanladı. Şener yaptığı paylaşımda, kendi isteğiyle görevinden ayrıldığını ifade etti. Öte yandan Şener, Beyaz TV'nin yöneticisi Osman Gökçek'e gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür etti.
İşte Ertem Şener'in paylaşımı: